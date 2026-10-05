也門政府宣布啟動大規模軍事行動　以收復胡塞武裝近期控制地區

也門總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）10月4日在沙特阿拉伯首都利雅得宣布啟動軍事行動，以收復遭胡塞武裝（Houthis）近期控制的地區。



2026年10月4日，也門總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）在沙特阿拉伯利雅德（Riyadh）發表電視講話。（Yemen News Agency/Handout via REUTERS）

阿里米當天在利雅得通過也門國家電視台發表電視講話，稱經過數周軍事動員，也門政府正式啟動大規模軍事行動，以收復胡塞武裝近期控制地區。他已命令武裝部隊、安全部門以及盟軍各軍事力量，開始執行作戰計劃。

他表示，此次行動的任務「不僅是收復失地，更是恢復國家」。他又稱，將對放下武器、停止戰鬥的胡塞武裝人員予以赦免。

也門胡塞武裝2026年9月15日發布的圖片，顯示成員在也門展開的武裝行動。（HOUTHI MILITARY MEDIA/Handout via REUTERS）

新華社引述也門政府一名地方官員稱，胡塞武裝4日在西南部塔伊茲省（Taiz）控制多個重要區域，其中包括一條連接塔伊茲省與南部港口城市亞丁（Aden）的主要公路。而亞丁是也門政府所在地。

胡塞武裝近期加大針對也門政府軍的攻勢，已攻佔港口城市摩卡（Mocha，又稱穆哈）、佩里姆島（Perim Island）等戰略要地，成功控制曼德海峽（Bab el-Mandeb）。也門政府9月11日說，胡塞武裝已控制也門整個西部海岸，並將攻勢推進至南部拉赫季省（Lahij）。