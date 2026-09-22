普京與沙特王儲通話　籲確保霍爾木茲及曼德海峽安全通行

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）9月22日（周二）與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通電話。克里姆林宮表示，雙方強調確保船隻安全通過曼德海峽（Bab el-Mandeb）和霍爾木茲海峽的重要性，因為它們都是重要的全球海上貿易通道。



路透社引述克里姆林宮報道，兩位領導人就中東局勢進行深入交流，並強調政治和外交解決仍然是唯一可行的道路。

2026年4月2日，也門曼德海峽（Bab el-Mandeb）沿岸村莊的景色。（Reuters）

鑑於也門軍事和政治局勢不斷惡化，雙方也「強調必須迅速停止敵對行動」。

克里姆林宮稱，「雙方強調了確保船隻能夠安全暢通地通過包括曼德海峽及霍爾木茲海峽在內的國際航道的重要性。」

報道指，由於伊朗及其盟友胡塞武裝（Houthis）封鎖了沙特阿拉伯的兩條主要石油出口通道：霍爾木茲海峽和曼德海峽，沙特阿拉伯不得不轉而經由埃及的蘇彝士運河（Suez Canal）出口石油。

美國2025年曾對胡塞武裝進行兩個月的轟炸，但迄今為止，雖然沙特阿拉伯王儲穆罕默德曾多次請求美國重新加入打擊胡塞武裝的行動，但特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府都拒絕。

2026年9月22日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）9月22日與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，左）通電話。（Reuters）

《紐約時報》早前報道稱，儘管美軍士兵已開始將炸彈搭載到戰機，特朗普20日（上週日）在最後一刻叫停了針對胡塞武裝的空襲。