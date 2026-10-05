特朗普成立「超級智能特別工作組」　確保美國維持全球領先地位

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於10月4日宣布成立「超級智能特別工作組」（Super Intelligence Force，SIF），負責協調聯邦政府在超級智能領域的相關工作，以及確保美國在超級智能領域繼續保持全球領先地位。



2026年10月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席俄亥俄州一場在高中舉行的競選集會。（Reuters）

新華社報道，特朗普於4日表示，該工作組將協調聯邦政府與消費者、公共利益團體、宗教組織、關鍵基礎設施提供商以及超級智能企業之間的溝通與合作。

他又宣布，工作組將由國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）、聯邦貿易委員會主席弗格森（Andrew Ferguson）、國防部負責研究與工程的副部長兼首席技術官邁克爾（Emil Michael），以及人事管理局局長庫珀（Scott Kupor）共同領導，並向總統特朗普和白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）匯報。

特朗普9月29日發布行政令稱，在法律允許的最大範圍內，聯邦行政部門今後將在官方通信、公開聲明、政府網站、報告、政策文件及其他非法定文件中，使用「超級智能」（Super Intelligence，SI）取代「人工智能」（Artificial Intelligence，AI）這一表述。