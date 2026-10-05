特朗普：與金正恩關係很好　對方有112枚核導彈應和睦相處

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月3日在俄亥俄州參加中期選舉助選活動時表示，自己與朝鮮領導人金正恩關係很好。他亦稱朝鮮目前擁有112枚核導彈，因此應當保持良好關係。



韓媒《朝鮮日報》4日報道，特朗普在集會上稱，「當對方擁有112枚核導彈時，最好還是和睦相處。我和金正恩相處得非常好。」

特朗普此前曾於8月表示朝鮮擁有57枚核導彈，而此次提及的112枚數據來源則不得而知。韓國政府先前曾透過時任國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）表示，根據國內研究機構的分析，韓方估計朝鮮的核導彈數量在在80到120枚之間。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

上月29日，特朗普在白宮會見記者時也稱金正恩為「我的朋友」，並表示「他喜歡特朗普。我是世界上唯一一個他喜歡的人，我也喜歡他。他擁有核能力，規模相當可觀。雖然不如我們多，但他確實擁有核能力。」

但與特朗普的言論不同，白宮和國務院仍堅持「尋求朝鮮完全無核化」的既定立場。