加拿大魁北克省議會選舉　分離主義政黨相隔12年再次勝出

加拿大魁北克省10月5日舉行省議會選舉，分離主義政黨魁北克人黨（Parti Québécois，PQ）時隔12年再度成為第一大黨，今次選舉結果顯示魁北克省與總理卡尼（Mark Carney）聯邦政府的關係將更加緊張。



據加拿大廣播公司（CBC）報道，魁北克人黨贏得省選舉，但對於能否在127個議席中取得過半數絕對優勢議席言之尚早，該黨仍有機會需要與其他小黨共同組閣執政。

圖為2026年10月5日，加拿大魁北克省舉行省議會選舉期間，魁北克人黨（Parti Québécois）領袖普拉蒙東（Paul St-Pierre Plamondon）到蒙特利爾的票站投票。 (Reuters)

本次選舉亦被外界視為對總理卡尼應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）談判能力的重大考驗。現年49歲的魁北克人黨領袖普拉蒙東（Paul St-Pierre Plamondon）表示，在特朗普卸任總統前將不會進行公投，以免華府的不確定性會影響公投結果。

魁北克曾在1980及1995年兩度舉行獨立公投，惟都以失敗告終。最近的民意調查顯示，魁北克民眾普遍對獨立潑冷水，只有30%受訪人士認同獨立，支持率接近歷史低位。

2025年10月7日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在白宮橢圓形辦公室舉行會面。（Reuters）

魁北克人黨主張反對聯邦政府增加移民水平、與英國王室脫離關係，以及承諾阻止興建連接魁北克至安大略（Ontario）高速鐵路計劃等，意味該黨或與卡尼關係緊張。普拉蒙東表明會在符合魁北克的利益上與渥太華合作；卡尼亦重申會與魁北克新省長保持合作關係。