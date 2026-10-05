巴西總統選舉｜博爾索納羅之子領先盧拉　10.25次輪投票再較量

巴西10月4日舉行大選，其中總統選舉最受矚目。點票工作接近完成，前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的兒子、現任參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）得票領先現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），惟得票未能過半，意味兩人將會在25日的次輪投票中再次一較高下。



《衛報》及路透社報道，在超過99%的已點算選票中，弗拉維奧獲47.1%選票，稍為領先獲45%選票的盧拉，兩人需要進入25日的次輪投票。

2026年10月4日，巴西總統候選人、前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的兒子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）於投票後返抵首都巴西利亞（Brasilia）。（Reuters）

弗拉維奧稱對投票結果表示滿意，指巴西希望改變；盧拉則認為自己可以贏得首輪投票，形容對結果感到出乎意料。他表示從明天起進行新一輪拉票活動，並警告弗拉維奧將為國家帶來不穩。

2026年10月4日，巴西總統選舉進行首輪投票，現任總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在票站準備投票。（Reuters）

報道指，弗拉維奧預計在次輪投票中可能吸納其他右翼候選人的選票，包括獲2.1%的蔡亞多（Ronaldo Caiado）及得票率2.2%的桑托斯（Renan Santos），因此被視為熱門。

巴西極右政治勢力在今屆大選的表現勝於預期，博爾索納羅派系都普遍報捷，其次子卡洛斯（Carlos Bolsonaro）及妻子米歇爾（Michelle Bolsonaro）分別贏得參議院席位；幼子Jair Renan則躋身眾議院。而博爾索納羅的前基建部長戴福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）就成功連任巴西人口最多及經濟命脈州份的聖保羅（Sao Paulo）州長。

目前選出的54名參議員中，有34位來自右翼或極右勢力。