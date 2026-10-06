英航倫敦飛芝加哥航班急降逾2.7萬呎　緊急折返希斯路

英國航空（British Airways）10月5日一架由倫敦希斯路機場（Heathrow）前往美國芝加哥的航班在飛行期間遇上技術問題，航機短時間內下降27000呎（約8200米），最終安全折返，事件中無人受傷。



天空新聞（Sky News）及《衛報》報道，英航編號BA295的波音777-200ER客機5日中午12時14分由希斯路出發，航班起飛個半小時後，於36000呎高空橫越愛爾蘭。據乘客憶述，飛機遇上氣流，機艙內的氧氣罩隨即落下，乘客之間瀰漫一股不穩氣氛。

機長決定將客機降至9000呎高空，並向空中交通管制塔發出全球通用緊急代碼7700求救，同時折返倫敦。

英航編號BA295的波音777-200ER客機10月5日由希斯路出發後不久，隨即出現技術問題而需要由36000呎高空降至9000呎。機艙內的氧氣罩跌出，飛機最終安全折返。（x/@Fahadnaimb）

根據飛機追蹤網站顯示，航機在英格蘭德文郡（Devonshire）及威爾斯彭布羅克郡（Pembrokeshire）之間的布里斯托灣（Bristol Channel）上空放油盤旋數小時，最終在同日下午5時左右安全降落。

英航發言人表示，客機遇到技術問題，但憑訓練有素的機師成功折返希斯路，強調乘客及機組人員安全為優先。而不少受影響的乘客則已經獲安排轉乘在6日出發的航班。

圖為多架英航客機停在倫敦希斯路機場停機坪。（Reuters）

英航波音777-200ER客機在1997年7月投入服務，是英航機隊其中一款最舊款的型號。