孟加拉飛倫敦客機驚變MMA擂台　兩男萬呎高空揮拳互毆　扯破上衣

萬呎高空驚傳暴力衝突！孟加拉航空（Biman Bangladesh Airlines）一架週三（16日）由錫爾赫特（Sylhet）飛往倫敦的航班上，兩名男子突然在飛行途中爆發激烈肢體衝突，場面一度失控，讓機上包含老人與兒童在內的眾多乘客陷入極度恐慌。



黑衣男狂毆乘客！ 乘客衣衫遭扯破

根據《紐約郵報》報道，網路流傳的影片顯示，一名身穿黑襯衫的男子突然朝坐在後排的同班機乘客猛烈毆打，隨後雙方爆發激烈扭打。

一名身穿黑襯衫的男子突然朝坐在後排的同班機乘客猛烈毆打，隨後雙方爆發激烈扭打。（X@Breaking911）

混亂中，該名黑衣男子的襯衫甚至遭硬生生扯破，現場尖叫與騷動聲不斷，場面相當混亂：

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同機乘客餘悸猶存：高空無處可逃「極度恐怖」

同機乘客烏丁阿利姆（Uddin Allim）事後回憶起這起高空驚魂，仍餘悸猶存地形容這「令人極度恐懼」。阿利姆指出，最令人難過的是機上還有無辜的兒童與老人家，他們非但與事件無關，卻被迫直擊這起暴力事件，並承受巨大的恐懼與精神壓力。

想像一下，在數千英尺的高空中，你根本無法逃離危險。

阿利姆無奈表示，「大家登機時都期待能獲得安全感，卻突然目睹乘客在眼前打架，這真的極度可怕。這種行為絕對不應該發生在飛機上，特別是當有家庭與婦幼同行的情況下。」

航空公司證實空服員已處置 衝突原因仍待調查

對此，孟加拉航空發言人證實，該班機於週三清晨自錫爾赫特起飛後發生機艙事件，機上空服人員已在第一時間解決。不過，這起高空衝突的起因目前仍不清楚，兩名涉事男子在降落倫敦後是否受傷或正面臨警方進一步的法辦行動，仍有待當地主管機關釐清。

（編按：根據媒體後續報道，事件起因為「座位爭端」，涉事乘客降落希斯路機場後已私下和解，航空公司並未報警。）



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