日本百年企業破產8月內達112間 較去年同期增24% 創近廿年最高
撰文：張涵語
出版：更新：
日本民間企業信用調查機構帝國數據銀行（Teikoku Databank）近期發布的一項調查結果顯示，2026年1月至8月期間，經營歷史超過100年的日本老字號企業的破產數量達到112間。當中較著名的企業有須部商店，它是今年5月停止營運，並開始準備申請破產。這一數字較去年同期大增24%，更創下2007年以來的最高紀錄。其中，國內市場萎縮、缺乏接班人等問題，是導致這些「百年老字號」破產的主要原因之一。
日經新聞報道，此次調查的對象為創業或設立已逾百年的老字號企業。從產業分布來看，「製造業」破產數量最多，達34間；其次是24間「批發業」和22間「零售業」。帝國數據銀行指出，「在廣泛的行業領域內，受缺乏接班人及物價上漲等因素影響，企業破產事件接連發生。」
成本上升及市場萎縮
美媒CNBC報道，標普全球市場財智首席經濟學家田口晴美（Harumi Taguchi）表示，在新冠疫情後的商業環境中，成本上升和勞動力短缺已成為日本企業面臨的主要挑戰。
田口指出，「儘管通脹環境使得企業比通縮時期更容易轉嫁成本，但許多企業仍無法將增加的費用完全體現在銷售價格中。」她補充道，對於規模較小且專注於國內市場的日本企業而言，由於銷售基礎相對薄弱，消化高昂成本尤其困難。因此，定價能力成為決定哪些企業能夠適應環境變化的關鍵因素。
根據帝國數據銀行統計，2026年上半年，因物價上漲引發的破產案例激增23.8%，達到556宗；因勞動力短缺導致的破產案例則上升12.4%，達到227宗。
缺乏繼承人
企業接班是另一個日益嚴峻的挑戰。根據帝國數據銀行數據，2026年上半年，因缺乏接班人而引發的破產案例較去年同期增加16.9%，達到312宗。
俄外交部：將對日本不友好舉措採取對等反制美兵涉勒殺日本人｜重演30年前案件歷史？恐再掀「反美軍」浪潮美兵涉勒殺日本人｜小泉召見美軍司令抗議 高市早苗：令人髮指沖繩美軍涉勒殺當地39歲女子 日本政府抗議促防再發生