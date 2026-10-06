日本百年企業破產8月內達112間　較去年同期增24%　創近廿年最高

日本民間企業信用調查機構帝國數據銀行（Teikoku Databank）近期發布的一項調查結果顯示，2026年1月至8月期間，經營歷史超過100年的日本老字號企業的破產數量達到112間。當中較著名的企業有須部商店，它是今年5月停止營運，並開始準備申請破產。這一數字較去年同期大增24%，更創下2007年以來的最高紀錄。其中，國內市場萎縮、缺乏接班人等問題，是導致這些「百年老字號」破產的主要原因之一。



日經新聞報道，此次調查的對象為創業或設立已逾百年的老字號企業。從產業分布來看，「製造業」破產數量最多，達34間；其次是24間「批發業」和22間「零售業」。帝國數據銀行指出，「在廣泛的行業領域內，受缺乏接班人及物價上漲等因素影響，企業破產事件接連發生。」

成本上升及市場萎縮

美媒CNBC報道，標普全球市場財智首席經濟學家田口晴美（Harumi Taguchi）表示，在新冠疫情後的商業環境中，成本上升和勞動力短缺已成為日本企業面臨的主要挑戰。

日本老齡少子化問題，令社會陷入慢性勞動力不足，便利店在招聘人手方面亦因此陷入困難。（Getty Images）

田口指出，「儘管通脹環境使得企業比通縮時期更容易轉嫁成本，但許多企業仍無法將增加的費用完全體現在銷售價格中。」她補充道，對於規模較小且專注於國內市場的日本企業而言，由於銷售基礎相對薄弱，消化高昂成本尤其困難。因此，定價能力成為決定哪些企業能夠適應環境變化的關鍵因素。

根據帝國數據銀行統計，2026年上半年，因物價上漲引發的破產案例激增23.8%，達到556宗；因勞動力短缺導致的破產案例則上升12.4%，達到227宗。

缺乏繼承人

企業接班是另一個日益嚴峻的挑戰。根據帝國數據銀行數據，2026年上半年，因缺乏接班人而引發的破產案例較去年同期增加16.9%，達到312宗。