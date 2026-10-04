沖繩美軍涉勒殺當地39歲女子　日本政府抗議促防再發生

日本沖繩那霸市酒店發生勒殺案，39歲女死者經司法解剖確認死因為頸部被勒致窒息。20歲美軍海軍陸戰隊上等兵巴拉德（Devin Jacob Ballard ）涉嫌勒殺被捕，日本政府已向美方提出強烈抗議，要求防止同類事件再發生。



日方強烈抗議

首相高市早苗表示哀悼，稱日本政府已向美方強烈抗議，要求最大限度配合調查，並防止事件再發生。防衛大臣小泉進次郎批評事件「言語道斷（令人無法接受），不可原諒，感到強烈憤怒」，稱已向美方強烈抗議，要求徹底教育隊員、整肅綱紀及妥善對待遺屬。

日本沖繩縣那霸市一間酒店10月3日發生女屍發現案，警方展開調查，並於4日拘捕一名駐普天間基地美軍士兵。（X/@j2zfyz）

日本傳媒報道，警方憑疑犯雙臂紋身特徵，以憑特徵進行街頭排查鎖定並拘捕該名陸戰隊員，他隸屬美軍普天間飛行場。司法解剖顯示，死者頸部有壓迫痕，無其他明顯外傷。

死者兄長透過警方發表聲明，稱家人悲痛不已，尤其父母因失去女兒而憔悴，請求媒體給予家屬隱私，「請讓我們安靜」。