美兵涉勒殺日本人｜重演30年前案件歷史？恐再掀「反美軍」浪潮

日本沖繩那霸市酒店日前發生勒殺案，39歲女死者經司法解剖確認死因為頸部被勒致窒息。20歲美軍海軍陸戰隊上等兵巴拉德（Devin Jacob Ballard）涉嫌「強盜殺人」（搶劫謀殺）罪名被捕，嫌犯落網後矢口否認犯行。紐約時報分析報道指，此事恐怕再次引起日本民眾對美國駐軍產生的緊張局勢。



報道指，美國於第二次世界大戰後從日本手中奪取沖繩（琉球）；1972年歸還日本後，美國仍繼續在沖繩維持軍事基地，因沖繩毗鄰中國內地與台灣，故具重要戰略意義。

目前，沖繩人口有150萬，面積僅佔日本國土的0.6%，卻是70%駐日美軍基地的所在，約有3萬名現役美軍現時派駐沖繩。過去數十年來，美軍人員在沖繩犯罪成為美日關係緊張的根源。

此案恐再度挑起日本民眾對駐沖繩美軍的疑慮，尤其是1995年沖繩少女遭美軍強暴掀起的反美浪潮可能再次出現。當年，一名12歲沖繩少女遭三名美軍性侵、虐打，宜野灣市出現5萬人的大規模抗議活動，當時高中三年級學生中村菅子（Sugako Nakamura，音譯）發表演說，譴責生活在形同軍事城鎮的荒謬，還得顧及被害人的隱私，內心矛盾且五味雜陳。

日本沖繩縣那霸市一間酒店10月3日發生女屍發現案，警方展開調查，並於4日拘捕一名駐普天間基地美軍士兵。（X/@j2zfyz）

中村在演說尾聲說道：「請把寧靜的沖繩還給我們，請把沒有軍隊、沒有悲劇且和平的島嶼還給我們」，成為沖繩居民對駐日美軍觀感的寫照。

除1995年轟動的強暴案外，當地近年亦屢次發生涉及駐日美軍的案件。例如，2016 年 4 月，一名軍方員工在宇流麻市襲擊並殺害了一名婦女，意圖對其進行性侵犯；2021年10月，一名海軍陸戰隊員試圖性侵一名女子，並致其受傷；2023年12月，一名空軍士兵將一名女孩帶回家中並進行性侵。