特朗普：將「認真考慮」在立陶宛建立美軍基地

美國總統特朗普（Donald Trump）10月5日表示，他將「認真考慮」在立陶宛建立美軍基地。上周，立陶宛總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）曾表示歡迎美軍進駐該波羅的海國家，並表示準備支付相關費用。



美媒《國會山莊》（The Hill）報道，特朗普周一被記者問及立陶宛的邀請時表示：「他們是我的朋友；他們都是很棒的人，所以我們肯定會考慮。他們都是很棒的人。我認識很多立陶宛人；他們都是很棒的人。」

這番言論正值特朗普一貫呼籲北約盟國承擔駐紮美軍的費用之際，同時五角大廈亦正對美國在歐洲的軍事情況進行為期6個月的評估。相關評估預計將於12月結束，屆時可能會將常規防禦責任轉移給北約在歐洲的盟國。

立陶宛總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）上周表示，歡迎美軍進駐該波羅的海國家，並表示準備支付相關費用。（Facebook@Mindaugas Sinkevičius）

上月，美國確認將向立陶宛輪調派遣一批軍人。這個北約成員國距離俄羅斯大陸不到約113公里，而美軍在立陶宛境內現時並無大型軍事基地。