英國基地恐襲未遂案　美軍撤所有轟炸機　特朗普：與伊朗威脅有關

英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近9月底發生一宗企圖恐襲案後，華府將所有駐紮在該基地內的美軍B-1轟炸機調回美國本土。美國總統特朗普（Donald Trump）10月5日證實，美國撤走轟炸機的決定與伊朗威脅有關。



路透社報道，特朗普5日談及案件時，證實基地內美軍轟炸機因外在威脅而撤走。他強調：「它們不是偶然飛走......是有一些威脅，與其去招惹敵人，不如我們抓住敵人，打敗敵人。但為什麼要把它們留在那（基地）呢？所以我們稍微（將轟炸機）轉移了一下，也不是很遠。」

當被追問威脅是否與伊朗有關聯時，特朗普回答說：「他們肯定與伊朗有關。」

2026年10月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）馬里蘭州登上「空軍一號」時揮手致意。（Reuters）

副總統萬斯（JD Vance）同日稍早也表示，伊朗試圖對美國實施恐怖主義行為，美方出於高度謹慎，才把轟炸機轉移。

然而，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）此前卻表示，美軍撤走轟炸機與該企圖恐襲案之間沒直接聯繫，聲稱國防部旨在將資源重新分配到最需要的地方。美國防部證實，原本駐紮在費爾福德皇家空軍基地的所有轟炸機均已返回美國境內的基地。

2026年10月4日，一架B-1轟炸機從英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）起飛。（Reuters）

美軍調走所有B-1轟炸機前數天，英國警方在基地附近拘捕5名年齡介乎23至25歲、來自倫敦的英國公民，指他們涉觸犯爆炸品及企圖策動恐襲罪。當局其後亦以涉嫌企圖策動恐襲罪在倫敦拘捕一名25歲的英國及伊朗雙重國籍男子，後者獲准保釋候查。