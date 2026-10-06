特朗普批准處決2009年胡德堡基地槍擊犯　成美軍60年內首例死刑

美國防部五角大樓於10月5日宣佈，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已經批准槍決2009年胡德堡（Fort Hood）槍擊案犯人哈桑 (Nidal Hasan)，是美軍逾60年來首次執行軍事處決。



五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）在聲明中表示，防長赫格塞思（Pete Hegseth）建議執行死刑，並已經得到總統特朗普批准。處決日期及地點現時仍未證實，但根據美軍政策，死刑必須在總統批准後的150日內，同時亦不早於60日內執行。

哈桑（Nidal Hasan）為胡德堡槍擊案犯人，於2013年被判決死刑。(Getty Images)

胡德堡槍擊案發生於2009年11月5日，德克薩斯州基林市 (Killeen) 附近的胡德堡陸軍基地（Fort Hood），一宗由聖戰分子引起的大規模槍擊案。兇手哈桑為時任美國陸軍少校及精神科醫官，事發當時哈桑於一張空桌前坐下，低頭數秒後突然站起，大喊「真主至大」，然後開火，事件一共造成13人死亡及30人受傷。

圖為2009年11月10日，時任美國總統奧巴馬與第一夫人米歇爾到德州胡德堡基地，悼念13名遭槍殺美軍官兵。（Getty Images）

哈桑隨後於2013年被裁定13項蓄意謀殺罪和32項企圖謀殺罪成，於同年8月判處死刑，並被送往堪薩斯州萊文沃思堡（Fort Leavenworth） 軍事拘留中心，等待執行處決。

美國對上一次軍事死刑處決為1961年4月13日，對象為美國陸軍二等兵貝內特（John A. Bennett），因強姦一名11歲兒童及謀殺未遂而執行絞刑。