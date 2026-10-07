萬斯：伊朗須實質削減鈾濃縮能力　方能結束戰事

美國副總統萬斯（JD Vance）10月6日表示，伊朗必須實質削減核濃縮能力，方能滿足美方要求、結束兩國已持續七個月的戰爭。



路透社報道，萬斯周二受訪時稱，任何協議均須伊朗削減鈾濃縮能力，而非僅承諾未來收縮核計劃；他稱若無意發展核武，便不應保留60%濃縮燃料。美方現與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）談判，但美以聯手空襲擊殺最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）後，華盛頓已無法確定德黑蘭由誰作決定。

2026年4月5日，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）在德黑蘭接受採訪。（Reuters）

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）周日反駁，稱美方清楚知道伊朗的決策體系，問題在於美方官員立場矛盾、訊息混亂。美伊近期互換方案，旨在結束戰事、重開霍爾木茲海峽；美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）拒絕伊方最新方案，揚言中期選舉後或加強軍事行動。

這場每月耗資30億美元（約234億港元）的戰事已衝擊全球能源市場，成為共和黨中期選舉的負資產；萬斯6月促成的臨時和平協議迅速破裂，他日前為阿拉斯加州共和黨參議員拉票後稱，未決定會否出戰2028年總統選舉。