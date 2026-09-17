萬斯喊話美國人民「再給一次機會」　民調顯示民主黨利好創新高

距離美國中期選舉不足50天，共和黨選情受壓，在多項民調落後民主黨。在此之際，美國副總統萬斯（JD Vance）9月15日在接受美國商業和科技節目《All-In Podcast》採訪時表示，希望美國人民「再給一次機會」。



萬斯表示：「請再給我們一次機會，或者再給我們幾年時間，讓我們繼續推進過去兩年裡我們所做的那些令人矚目的工作。」

同時萬斯抨擊民主黨被激進勢力裹挾，受左翼利益集團驅動，執政將引發亂象，強調共和黨立足美國利益、秉持施政常識。

2026年9月15日，美國副總統萬斯（JD Vance）在接受美國商業和科技節目《All-In Podcast》採訪時表示希望美國人民「再給一次機會」。（影片截圖）

據YouGov和Economist的最新民調顯示，44%選民傾向民主黨國會候選人，領先共和黨5個百分點。同時，Polymarket、Kalshi兩大預測市場數據均創民主黨利好新高，其橫掃國會參眾兩院的機會率大幅攀升，遠超共和黨。

中期選舉素來是對執政黨執政成效的關鍵考驗，執政黨歷來易流失席位。目前，共和黨在參眾兩院僅握微弱多數，選情岌岌可危。