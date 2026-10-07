日本熊出沒｜棕熊闖養雞場「食放題」　今年已吃近80隻家禽｜有片

日本北海道岩見澤市一處養雞場近期頻頻遭受棕熊偷襲，雞農於是在現場設置的攝影機；近日終於首度拍下驚人畫面，一頭巨型棕熊口中緊緊叼着獵物，大搖大擺進出養雞場。據養雞場的統計，單是2026年以來，場內各類家禽已遭到7次攻擊、約80隻家禽不幸遇害，令當地防範熊災的形勢愈發嚴峻。



日媒報道，上述震撼影片的拍攝日期是上月29日。畫面清晰顯示一頭棕熊公然闖入雞場飼養區並獵食的過程。然而，該棕熊顯然意猶未盡，更在第二日食髓知味再度折返，攝影機再次捕捉到牠一口氣叼着多隻鴨子步出養雞場的猖獗行徑。

雖然，養雞場負責人此前已嘗試在場四周圍裝設電子圍欄，又全日播放廣播以製造噪音，甚至遷移鴨子的飼養位置以作防範，惟種種措施均收效甚微，未能阻擋棕熊的持續侵擾。

岩見澤市役所現已在養雞場附近緊急增設大型捕熊陷阱，並聯同當地獵友會加強周邊地區的巡邏，冀能盡快解除這場熊災。