日本擬修訂安保三文件　日媒：政府內部討論加入核潛艇相關內容

共同社引述多名消息人士於10月6日透露，日本政府預計年內修訂的《國家安全保障戰略》等三份安保文件，日本政府內部出現提及核潛艇的方案，相關表述可能不會以擁有為前提，而是會作為日後研究和討論切入點的內容。



報道指，在面向修改安保三文件而設立的政府專家會議上，有與會者認為應引進核潛艇，以應對中國在太平洋一帶的軍事活動。

日本大鯨級的傳統潛艇的噸位超過4000噸，相當於核潛艇的規模 (wikipedia)

歷屆日本內閣均沿襲1965年科學技術廳長官見解與《原子能基本法》「和平利用」原則，禁止將核能用於自衛隊艦艇推進等軍事用途，再加上龐大的財政預算，自民黨內部對擁有核潛艇呈謹慎意見。自民黨在今年6月的建議中也未提及核潛艇，預料相關討論會經歷波折。

政府專家會議計劃最早於11月下旬匯總報告，內閣官房長官木原稔 (Minoru Kihara) 和防衛大臣小泉進次郎 (Koizumi Shinjirō) 均曾表示，不應排除有圍繞擁有核潛艇的討論，但若執政黨內部協調陷入僵局，則可能交由首相高市早苗 (Takaichi Sanae) 作出判斷。