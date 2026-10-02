南海撞山的美軍核潛艇修復拖到2027年　維修近6年料再撐4年退役？

【軍事】2021年在南海撞山的「康涅狄格」號（USS Connecticut SSN-22）核潛艇，其修復時間要延宕到2027年。



據「戰區」網站9月29日報道，美國海軍讓「海狼」級「康涅狄格」號重返服役的時間表已延宕到2027年夏季。這艘「海狼」級核攻擊潛艇是美國海軍最重要資產之一。該艇在2021年於南海與一座海底海山相撞，遭受嚴重損壞，尤其是艇艏。美國海軍此前曾希望維修能在今年年底前完成，而目前也已在規劃該潛艇於2031年退役。這意味著，一旦維修完成，它可能僅再服役四年就會被永久撤出現役。

美國海軍一名官員今天對TWZ表示：

『康涅狄格』號目前正在普吉特灣海軍造船廠與中級維修設施進行一項複雜的擴展入塢選定限制可用性維修（EDSRA）。當前工作包括結構和水下系統恢復，以及規定的生命周期維護。該維修期的海軍目標完成日期是2027年夏季。

「康涅狄格」號是僅有的三艘「海狼」級潛艇中的第二艘，這三艘潛艇於1997年至2005年間服役，另外兩艘是「海狼」號（USS Seawolf SSN-21）和「吉米卡特」號（USS Jimmy Carter SSN-23）。最後服役的「吉米卡特」號是最特殊的「海狼」級，專為水下間諜任務進行了優化。然而，與當今美國海軍庫存中的其他潛艇相比，「海狼」號和「康涅狄格」號也具備先進能力，美國海軍利用這三艘潛艇執行各種專業任務，因此它們需求極高。

2021年10月2日，「康涅狄格」號核潛艇在南海發生「撞山」事故，事故發生5天以後，10月7日美國海軍發布聲明證實了這起碰撞事故。同在10月7日「康涅狄格」號一瘸一拐抵達關島，進行簡易維修。2021年12月15日，「康涅狄格」在聖地牙哥海軍基地短暫停留以後，返回華盛頓州的母港布雷默頓。

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「延長塢修選擇性有限維修期」（EDSRA）於2023年2月正式啟動。當時，美國海軍預計維修將在2025年9月完成。然後美國發現修理工作異常困難需要延宕。到2023年7月，維修時間表已經推遲到2026年初。2025年7月，美國海軍向TWZ確認，時間線再次向右移動，推遲到2026年底。

延誤的確切原因尚不清楚。「戰區」網站在過去關於「康涅狄格」號的報道中曾強調，對美國海軍三艘「海狼」級潛艇中的任何一艘進行重大維修都特別複雜：「對潛艇艇艏、聲吶以及其他底部結構部件進行重大維修將非常困難，因為『海狼』級早已停產。除此之外，該級潛艇總共只建造了三艘，其中一艘本身就是經過大幅改裝的子型號，即高度保密的『吉米卡特』號（SSN-23）。過去，類似損壞曾通過利用同級退役潛艇的備件和整段艇體來修復。但海狼級無艇可用。」

美國海軍「康涅狄格」號（USS Connecticut SSN-22）核潛艇。（美國海軍官網）

美國海軍2025財年預算提案在尋求資金時，正好突出了這些更廣泛的問題，即為「在需要更換時使用」的備用艇艏聲吶罩申請資金，而這與「康涅狄格」號事件無關。「海狼」級最初的維持策略並未包括這些項目，而它們的生產具有「三年以上的前置期」。

藉助EDSRA，美國海軍也正藉此機會對「康涅狄格」號進行深度大修，其中可能包括集成各種升級。美國海軍預算文件長期以來一直強調，要努力使三艘「海狼」級潛艇上的關鍵系統現代化，其中一些系統最初設計於20世紀70年代。

維修以及伴隨大修將耗資多少也不清楚。2021年，美國國會批准了4000萬美元用於「康涅狄格」號的「緊急維修」，並額外批准1000萬美元用於新的艇艏聲吶罩，但總價預計要高得多。「海狼」級潛艇最初採購時就極其昂貴，1983年每艘造價約31億美元，按2026年美元計算約為106億美元。這在很大程度上是由於冷戰後裁減導致訂單從29艘削減到3艘。

「康涅狄格」號維修也帶來了問題，美國海軍可能至少有一段時間只有一艘「海狼」級潛艇處於現役狀態。根據美國海軍預算文件，「海狼」號目前計劃於明年5月開始一次例行維修可用期，該維修將持續到2030年2月。這意味著美軍將只有「吉米卡特」號能用。

而美國海軍下一代核潛艇計劃SSN(X)仍然遙遙無期，預計最早也要到2040年代中期才能服役。而對於特種作戰特化的核潛艇，美國海軍計劃採購一種獨一無二的海底戰型「維珍尼亞」級潛艇，它很可能接替「吉米卡特」號。8月，美國海軍宣佈，配備「維珍尼亞載荷模塊」（VPM）的加長型 Block IV 和 V「維珍尼亞」級潛艇，現在也將被歸類為巡航導彈核潛艇（SSGN）。

就「康涅狄格」號而言，美國海軍仍致力於讓這艘能力極強的潛艇在停擺近五年後重返艦隊。與此同時，如果當前維修計劃保持不變，這艘艇現在已經進入其服役生涯的暮年，僅剩四年現役壽命。

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