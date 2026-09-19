中國核潛艇產量反勝美國　光桿艇力壓海狼級　水下較量或攻守易位

【軍事】中國海軍大造艦後，先進戰艦的數量直線上升，垂發管數量隨之上升。加上先進艦載導彈，中國海軍戰鬥力使得習慣於在世界上橫着走的美國海軍大感壓力。這還沒有說到「福建」號及其姐妹們。現在，中國的潛艇短板也在補上。



中國的常規潛艇數量大、技術先進，短板主要在核潛艇上。核潛艇包括彈道導彈核潛艇和攻擊核潛艇，這裏主要討論攻擊核潛艇。彈道導彈核潛艇方面，中國也在大幹快上，但這是完全不同的問題。

中國海軍南部戰區某潛艇支隊演訓畫面。（微博@中國軍號）

攻擊核潛艇才是大國海軍最鋒利的尖刀。航母很厲害，但航母是「雜食」的，是海洋控制的主力。也就是說，確保海洋為我所用。但海洋控制的前提是海洋拒止，確保海洋不為敵所用。這需要核潛艇。但對於中國來說，核潛艇分高端反潛艇、多用途常規艇和核AIP艇，核AIP艇是否算入核潛艇可以爭議，但「無限潛航」能力是核潛艇獨有的。這是田忌賽馬的思路，不只是「錢不夠，數來湊」。但這是上馬壓中馬、中馬壓下馬的田忌賽馬，沒有下馬，只有上上馬，壓對方的上馬。

美國智庫IISS在2月發表報告，驚歎中國核潛艇的建造速度，聲稱2021-25年間，中國核潛艇下水數量和噸位都超過同期美國，分別為10艘對7艘和79000噸對55500噸。中國已經實現年產1+2（1艘彈道導彈核潛艇和2艘攻擊核潛艇），而美國要到2032年才能實現。前不久的2016-20年間，還是反過來的，中國3艘對美國7艘。誰都說不好IISS的估計有多準，1+2有可能還低估了。這意味着中國核潛艇數量正在進入和大型水面戰艦相似的高速增長階段。中國核潛艇的質量發展也可能超出人們的想象。數量和質量對比逆轉對中美水下對抗十分重要。

美國海軍核潛艇在靠前部署，從夏威夷、關島到西澳洲，形成對中國的弧形態勢。但中國核潛艇的進步，尤其是中國核潛艇產能和性能的激增，使得田忌的賽馬不一樣了。

光桿艇對「俄亥俄」級和「哥倫比亞」級形成很大壓力，迫使美國攻擊核潛艇重回大洋鬥法，而不能專注於給中國製造壓力。光桿艇還對美國航母形成很大壓力。在反潛方面，力壓從「海狼」級到「維珍尼亞」級的一線艇，二線的「洛杉磯」級性能更低，也正在退役。

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多用途的常規艇不僅對三個島鏈實行「由海到陸」，還對東西太平洋上的美國補給航運和一般航運實行獵殺。美國陸軍是坐在後勤列車上打仗的，美國海軍是坐在補給船上打仗的。光桿艇獵殺美國航運太浪費，常規艇幹這個得心應手。不僅可以實行常規的魚雷獵殺，還可以在第三方引導下，用反艦導彈發動遠程攻擊。航運的隱蔽、機動比艦隊等級低，護衛水平更低，就不勞近身搏殺了。導彈射程遠，控制範圍大，打擊效率高得多。

核AIP艇也可以慢吞吞但全程潛航地潛伏到夏威夷、關島、西澳洲、阿拉斯加附近，獵殺速度慢、護航差的補給船隊。

只要把戰爭引到美佔區，擾亂甚至切斷美國航運，美國的海外軍事行動就受到極大影響，美國本土的經濟和民生也要受到極大影響。現在不是二戰時代了，美國製造滿足不了美國需求，經濟和民生大量依靠進口，也就是說，依靠海運。這和二戰時代的英國很像了。還記得德國無限制潛艇戰差點絞殺英國嗎？新冠疫情時洛杉磯港停擺的影響是近證。單靠空運是沒法支撐大規模海外作戰的。這也迫使美國海軍回防，減少對中國的壓力。

這是上上馬對上馬。壓制澳洲是上馬對中馬。

澳洲的AUKUS計劃一直飽受爭議，現在先期交付的「維珍尼亞」級從一新二舊改為3艘二手，在澳洲進一步引起爭議。

AUKUS計劃為澳洲最終裝備8艘核潛艇，其中3艘「維珍尼亞」級，5艘全新設計的SSN-AUKUS級，後者以英國下一代攻擊核潛艇為藍本，但配備「維珍尼亞」級的作戰系統和武器。

現在英國下一代攻擊核潛艇還沒有落地，SSN-AUKUS自然順延。眼下澳洲最現實的核潛艇是「維珍尼亞」級。

3艘「維珍尼亞」級原計劃為一艘全新的Block VI（保留Block V的VPM，增加攜帶高超音速導彈的能力、無人潛航器和特種部隊的能力）。兩艘二手的則為Block IV，主要改進為可靠性，將全壽命4次進塢大修縮減為3次。

但美國國內一直在質疑是否有能力同時滿足澳洲和美國海軍自己的需求。美國海軍一直在努力提高「維珍尼亞」級的建造速度，但要到2030年代才能實現「1+2」（1艘「哥倫比亞級」彈道導彈核潛艇 + 2艘「維珍尼亞」級攻擊核潛艇）的年建造速度。受供應鏈和勞動力短缺限制，目前年產量約為1.1至1.2艘，弄得國會想撥款提高到每年2艘，海軍還只能婉拒，因為交不了貨。

美國海軍認為，需要達到1+2.33的速度才有餘力向澳洲交付全新的Block VI。在這樣的情況下，提前將1艘額外的Block IV退役、轉售給澳洲已經是極限了。但3艘二手的Block IV不是美國海軍能承受的，更不是澳洲想要的。二手核潛艇的反應堆壽命已經用掉很多，還沒法延壽，重金購置、重金建設基地和技術支援設施而沒有幾年好用，這是不行的。

更重要的是，「維珍尼亞」級本來就是從「海狼」級降級、降本、多用途化而來的，而中國光桿艇是針對壓到「海狼」而去的，二手（可能還在轉售過程中降級、脱敏）「維珍尼亞」級只是中馬，但引來中國上馬環伺，還引來中國常規艇的巡航導彈，很難不想想這是為什麼、今後怎麼辦。

印度在研製自己的核潛艇。水平低，但不應該嘲笑，中國核潛艇也是這麼走過來的。但中國核潛艇也是在改革和發展之後才真正成為大國重器的。印度要是不想清楚軍事建設和經濟、科技建設的關係，只能在低水平上死循環。

中國海軍南部戰區某潛艇支隊海上演訓畫面。（微博@中國軍號）

有意思的是韓國和日本。

韓國決定發展核潛艇，但根據現有訊息，很可能是某種核AIP艇而不是一般意義上的核潛艇。這可能刺激日本的核潛艇，而日本不會滿足於核AIP艇。這些下馬只需要中國中馬就能壓住，如改進093B。

更多的常規動力（包括AIP）潛艇還是需要中國的核AIP艇鎮住。

有了這樣的梯級體系，中國在太平洋上的水下鬥爭就主動了。中國水面戰艦不僅有數量，也有質量，055/052D/054A構成均衡、強大的體系。核潛艇三件套也一樣，光桿艇好比055，常規艇好比052D，核AIP艇好比054A。這是沒有下馬的田忌賽馬，但有上上馬。這樣的賽馬很好啊。

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