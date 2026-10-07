菲律賓調查副總統莎拉丈夫關聯公司　指曾收中國內地和香港匯款

撰文：聯合早報
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菲律賓國家安全委員會星期二（10月6日）說，正在調查副總統莎拉（Sara Duterte）彈劾審訊期間披露的資訊。有關資訊指，一家與她丈夫有關聯的公司曾收到來自中國大陸和香港的匯款。

路透社報道，菲律賓國家安全顧問奧班（Eduardo Oban）發聲明說，這些匯款因被銀行標記為可疑交易，已上報反洗錢委員會。

他說，國家安全委員會將審查審訊期間提出的相關資料，評估是否存在潛在國家安全影響，並強調當局「嚴肅看待」有關指控。

2026年9月11日，菲律賓副總統莎拉（Sara Duterte）在菲律賓奎松市（Quezon City）的提審延後，向支持者揮手致意。（Reuters）

反洗錢委員會一名官員星期一（5日）在彈劾審訊中作證時說，一家食品製造公司曾收到來自中國內地和香港實體的3億1900萬比索（約3984萬港元）匯款，而莎拉的丈夫被列為這家公司的創辦者之一。

控方把這些匯款作為其中一項彈劾指控的證據之一，指莎拉積累來源不明的財富。

控方也要求審查莎拉及其丈夫申報的資產、負債和淨資產，並調查兩人的申報資產是否與收入和金融交易相符。

2026年9月28日，菲律賓參議院進行對副總統莎拉（Sara Duterte）的彈劾案審判。（Reuters）

目前尚不清楚這些匯款的具體性質。

莎拉被問及反洗錢委員會的證詞時拒絕置評，並說將由律師回應相關指控。

她還被指濫用公共資金，以及威脅總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）、第一夫人和一名前眾議院議長的生命安全。莎拉多次否認有任何不當行為。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

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