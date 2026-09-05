涉威脅小馬可斯 菲副總統莎拉遭下令逮捕後繳保釋金：不信警察
撰文：劉耀洋
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菲律賓一家法院9月4日下令逮捕副總統莎拉（Sara Duterte），後者被控威脅總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）、總統夫人和時任眾議院議長。莎拉翌日繳納保釋金後，在法庭外告訴記者她不信任警察、法院，並指責當局經常騷擾她。
路透社5日報道，菲律賓法院此前認定有充分理由對莎拉提起及審判三項指控，並為每項指控設定12萬披索（約1.5萬港元）保釋金 。
莎拉繳納保釋金後表示：「如果我交保釋金，騷擾不會停止。如果我不交保釋金，我會被帶到警局。我不信任警察，我不信任法院。我一點也不覺得安全......如果我今晚死了，誰該為此負責？警察只會卸責，然後稱之為意外。」
內政部長雷穆拉（Jonvic Remulla）被問及對莎拉言論的看法時，稱警方給予了後者應有的尊重；小馬可斯的辦公室尚未就相關言論作出回應，它前一天曾表示，將尊重法院所做的任何裁決或命令。
此案源於莎拉在2024年11月發表的言論，她聲稱自己曾與一名刺客交談，指示該刺客如果自己遭不測，就殺害小馬可斯、他的妻子以及其堂兄、時任眾議院議長。然而，莎拉否認曾威脅過有關人士。
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