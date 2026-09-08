菲律賓總統表弟涉巨額貪腐　小馬可斯稱大義滅親痛苦且正確

在檢方以巨額貪污罪提起訴訟數小時後，菲律賓警方在醫院正式逮捕總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）的表弟、前眾議院議長羅穆亞德斯（Martin Romualdez）。



綜合路透社、法媒和《菲律賓星報》報道，菲律賓監察專員公署周一（9月7日）以掠奪罪（plunder，即巨額貪污罪）起訴羅穆亞德斯，指他在防洪工程中涉嫌收受74億比索（約9.3億港元）的賄賂，並違規挪用預算和分配項目。

幾小時後，菲律賓警方在一家私立醫院正式逮捕羅穆亞德斯。羅穆亞德斯此前因「血壓不穩定」和「焦慮症發作」被送院觀察。

與警方一同送達逮捕令的菲律賓內政部長雷穆拉（Jonvic Remulla）對醫院外的媒體說，在向羅穆亞德斯宣讀他的權利後，「他現在已被視為失去自由的在押人員」。

根據菲律賓法律，掠奪罪是不准保釋的重罪，最長可判處終身監禁。

羅穆亞德斯的代表律師Ade Fajardo周一發表聲明說，將通過法庭應對指控，羅穆亞爾德斯「僅要求獲得憲法保障每個菲律賓人享有的正當程序和公平聽證」。

他強調，事實、證據和公正的程序必須佔上風。

菲律賓監察專員傑蘇斯雷穆拉（Jesus Crispin Remulla，內政部長雷穆拉之兄長）說，檢方計劃對羅穆亞爾德斯以及其他涉及防洪工程貪腐案的人員提起更多訴訟。他告訴記者：「我們不挑人。這裡沒有我們要刻意迴避的名字。一切都以證據為基礎。」

他強調：「此案證明，沒有『神聖不可質疑之人』。」

自小馬可斯在去年的國情咨文中主動揭露防洪工程巨額貪腐醜聞以來，菲律賓檢方已起訴了多名相關的現任及前任議員，以及公共工程官員和建築公司代表。

羅穆亞德斯去年9月宣布辭去議長職務，配合調查。小馬可斯在今年的國情咨文中說，政府監察署很快會起訴羅穆亞德斯，並指大義滅親是痛苦但正確的事。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

