美國航空長途客機6間洗手間故障　急降紐約逾3小時再飛目的地

美國航空（American Airlines）一架10月6日從馬德里飛往德州達拉斯（Dallas）的波音777客機，因機上洗手間數量不足，被迫降落至紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）。



據美媒報道，涉事航班編號為AA37，載有287名乘客，原定航程逾10小時，機師獲悉機上8個洗手間僅有2個可用後，申請降落紐約進行處理。

因客機剩餘燃油較多，著陸重量超出正常標準，可能引致煞車過熱等問題，機師以「pan-pan」通報緊急狀況，此國際用語代表須即時處理、但未危及生命。

圖為美國航空公司（American Airlines）飛機。（Reuters）

航班追蹤網站FlightAware顯示，客機在紐約停留逾三小時後安全起飛，續飛往達拉斯。美國聯邦航空管理局（FAA）隨後證實事件，指機組人員通報可用洗手間不足。

目前美國航空暫未有回應，尚不清楚機上多個洗手間為何出現故障，但專家指機艙洗手間屬氣壓驅動的複雜裝置，管道幼細易堵塞。