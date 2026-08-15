美國航空飛機誤用相同航班號險相撞　空管及時化解：從業25年未見

美國亞利桑那州（Arizona）鳳凰城（Phoenix）空域8月15日發生飛機險碰撞險情，兩架美國航空公司（American Airlines）飛機錯誤使用相同航班號2482，一架從芝加哥抵達，另一架則從鳳凰城起飛，飛行空域重疊，所幸空管成功化解潛在的事故風險。



事件錄音顯示，空中管制員及時察覺罕見異常，迅速區分起降航班，並指揮抵達航班保持高度、限制起飛航班爬升，順利拉開安全間距。

事後，管制員坦言：「我從事空中交通管制工作25年了，從未見過兩架飛機幾乎同時使用相同的呼號。」雙方飛行員稱讚管制員「工作出色」，並指如果他們被指示以相同高度飛行，那麼將很可能相撞。

圖為美國航空公司（American Airlines）飛機。（Reuters）

報道指，美國航空2482號航班是一條往返航線，經常往返於芝加哥和鳳凰城之間，因當天芝加哥返程航班受天氣延誤，航空公司臨時調配另一架飛機從鳳凰城起飛，導致雙機共用同一航班號。

目前，美航與聯邦航空管理局已啟動調查，確認兩機均安全續飛，事件未造成人員傷亡與設備損失。