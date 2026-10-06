杜拜航空案｜涉事副機師「為加沙復仇」　擬撞特拉維夫機場殉道

以色列官員表示，涉嫌9月30日劫持杜拜航空（flydubai）客機的阿曼籍副機師哈馬米（Hamam al-Hammami），早在獲聘前已謀劃襲擊，動機是為加沙復仇。



據以色列第12頻道（Channel 12）10月5日消息，哈馬米向調查人員供稱，此舉是「為加沙復仇」，並想「以殉道者身分死去」；他先搜尋飛往特拉維夫的航空公司，再應徵這家杜拜國營航空公司，原擬駕機撞向特拉維夫機場。

2026年9月30日，杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，副機師涉在飛行途中襲擊機長並試圖墜毀飛機。右圖為涉施襲的副機師機師，雙手被綁、雙膝跪地。（影片截圖）左圖：圖為遇襲的印度藉機長Smit Machchhar在機上接受急救。（影片截圖）

機組人員已在阿聯酋接受問話，調查排除他們涉案或協助副機師，以色列認同有關結論；問話在以色列要求下進行，此前有乘客報稱個別成員行為古怪。

涉事班機搭載逾170名乘客及機組人員，大部分為以色列人；哈馬米以應急斧襲擊機長後被制服，客機由一名休班機師接管，降落沙特阿拉伯，他其後被押返阿聯酋。

調查目前聚焦哈馬米是否單獨行事，沙特及阿聯酋調查人員正檢視其手機聯絡紀錄；情報機構摩薩德（Mossad）一名代表周日在安全內閣會議上稱，他近年曾短暫到訪多個與以色列敵對的國家，正調查是否有人或組織招攬或指使他。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，與以色列無邦交國家的公民不得執飛前往以色列的航班，已下令審查外國航空公司的相關安排；副機師如何獲派該航班，仍然不明。他又稱，副機師受激進伊斯蘭思想灌輸，明顯有自毀傾向。