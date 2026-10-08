美國與14個G20經濟體發表聯合聲明　呼籲攜手應對產能過剩

美國貿易代表辦公室10月7日（周三）表示，14個來自二十國集團（G20）的經濟體的貿易部長簽署了一份由美國牽頭的聯合聲明，呼籲採取行動消除結構性的產能過剩和鼓勵過度生產的「非市場」（non-market）政策。



據路透社報道，這份聯合聲明在經合組織貿易委員會（OECD Trade Committee）會議期間達成。上週，由美國主導的二十國集團（G20）貿易部長會議在密爾沃基（Milwaukee）舉行，但未能就產能過剩問題達成共識。

2025年11月24日，比利時布魯塞爾，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，左二）、美國貿易代表格里爾（左一）、丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Loekke Rasmussen）及歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic，右一）向媒體發表講話。（Reuters）

貿易部長們在聲明中表示：「我們呼籲所有國家採取措施，消除本國經濟中的結構性產能和生產過剩，包括停止使用扭曲市場、加劇這一問題的非市場政策和做法。」

聲明指：「我們注意到，在缺乏此類措施的情況下，越來越多的國家正在採取行動，保護本國產業、工人和經濟免受此類政策和做法造成的扭曲。」

該聲明由阿根廷、澳洲、加拿大、歐盟、法國、德國、印度、意大利、日本、韓國、墨西哥、波蘭、土耳其、英國和美國的貿易部長簽署。

值得注意的是，G20成員國中國、巴西、印尼、俄羅斯、沙特阿拉伯及南非並未簽署這份聯合聲明。

聲明指出，結構性產能過剩和生產過剩導致生產過剩，阻礙市場化投資，削弱市場化出口，扭曲價格和生產模式，扼殺競爭。

據報道，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）長期以來一直認為，中國在國家補貼的推動下，結構性產能過剩導致中國出口產品氾濫，對其他地區國家的國內產業帶來壓力。

2026年7月22日，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）準備在華盛頓國會山出席參議院財政委員會聽證會。（Reuters）

報道指，中國政府否認其產業政策造成產能過剩，並指責西方國家利用此議題為其保護主義措施辯護。