美國擬禁中國實驗室測試在美使用的電子產品　最後2028年底生效

美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）10月7日表示，將於本月29日表決，是否禁止所有中國實驗室為在美國使用的電子設備進行測試，包括智能手機、電腦和相機等。對於拒絕給予美國實驗室互惠待遇的國家，包括中國在內，其實驗室及認證機構亦會列入禁制範圍。如果通過，將擴大華府早前針對北京的措施，新的禁令預計在2028年12月生效。



FCC去年禁止中國政府擁有或控制的實驗室，測試美國電子產品，有數十間實驗室因而被禁；不過，FCC最新表示，絕大多數設於中國的實驗室仍在測試美國電子產品。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，去年有82%電子產品在中國測試，只有不足4%的電子設備在美國境內的實驗室測試，強調委員會將堅持在國際貿易中享有公平及互惠待遇。

2026年7月22日，美國聯邦通訊委員會（FCC ）主席卡爾（Brendan Carr）於美國華盛頓特區舉行會議後，在記者會上發表講話。（Reuters）

此外，FCC正在針對在美國本土實驗室或來自不構成國家安全風險國家的實驗室進行測試的設備，採用簡化的審批流程。

今年6月，FCC禁止進口包括華為和中興通訊在內的中國製造商生產的更多設備，並提議禁止進口大多數軍用級無人機。翌月，FCC還投票決定禁止在美國銷售包含被認定構成國家安全風險的中國公司關鍵硬體的設備，並提議禁止美國電信業者與被認定構成國家安全風險的中國電信企業進行互聯互通。