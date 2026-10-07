克宮：普京將於APEC峰會與習近平會晤　俄中美元首會談暫未安排

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）10月6日表示，總統普京（Vladimir Putin）下月到深圳出席亞太經合組織峰會（APEC）期間，會與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤，雙方已經同意安排，但暫時未敲定會面時間和地點。至於中美俄三國元首是否會晤，烏沙科夫形容有關想法「很有意思」，相信普京、習近平和美國總統特朗普（Donald Trump）都得知有關構想，惟未有任何實質性討論或籌備工作。



俄衛網報道，烏沙科夫周二指，「俄中雙方已達成一致。我們的領導人肯定會與中國國家主席會面，這是確定無疑的。但目前還很難說具體會安排在峰會期間的什麼時間。」

今年APEC峰會定於11月18日至19日於深圳舉行。烏沙科夫表示，中方將提供APEC會議的日程安排，相信可以為俄中美三國元首會晤創造機會。

2026年8月31日，中國國家主席習近平在吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會期間，會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。（Reuters）

中方早前表示，元首外交的戰略引領是中俄關係行穩致遠的最重要政治保障，中方歡迎普京出席下月的會議，願同俄方一道，共同推動APEC「中國年」取得豐碩成果。