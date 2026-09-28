中美公布互降關稅產品清單　涵蓋600億美元雙邊貿易

中美就互降關稅協議公布產品清單，雙方將各自削減約300億美元（約2340億港元）進口貨品關稅。



據彭博社（Bloomberg）9月28日報道，美方清單共77項，包括煙花、家居用品、運動器材及玩具；中方清單則列1619種貨品，包括肉類、海產、穀物、煤炭及醫療設備，約九成產品關稅將降至最惠國稅率。中國商務部表示，關稅削減將在完成國內法律程序後同步實施，有助穩定中美經貿關係。

2026年9月20日，在與中國國務院副總理何立峰會面後，美國財長貝森特（Scott Bessent）與美貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會見記者。（Reuters）

今次安排是國家主席習近平上周訪問華盛頓的實質成果之一，兩國並延長貿易休戰至明年1月。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）稱，入選貨品屬非敏感商品，既有助美國農產品及醫療設備開拓市場，美國消費者亦會受惠。中方同意2027及2028年每年購買至少1000萬噸美國煤炭。

小麥、玉米及高粱等穀物亦獲減稅，助中方邁向每年購買170億美元（約1326億港元）美國農產品的目標，兩國將成立農業工作組，年底前召開首次會議。