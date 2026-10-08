特朗普提議將名下高球場改建成總統度假地　曾為遭暗殺未遂地點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月7日表示，他希望將自己在佛羅里達州的一處高爾夫球場改造成總統度假地，供其繼任者在周末享受寧靜的高爾夫時光。他將其描述為類似馬里蘭州大衛營（Camp David）的場所，並稱該場所已具備接待總統和世界領導人所需的諸多安保設施。



美國廣播公司新聞網（ABC News）報道，特朗普周三聲稱這是美國特勤局的建議，並表示「這是個好主意，而且會經常用到。看來所有總統都喜歡打高爾夫。」

報道指，該計劃已提交給當地官員。酷愛高爾夫的特朗普亦指，該場所靠近機場，並且與居民住宅和高樓大廈保持一定距離，從而規避了安全隱患。

2025年4月3日，美國總統特朗普（Donald Trump），與次子Eric Trump在佛羅里達州參加邁阿密高爾夫活動。（Getty Images）

但這座高爾夫球場亦正是其2024年遭遇未遂暗殺的地點。當時，特朗普正在特朗普國際高爾夫俱樂部打球，一名特勤局特工發現一名持槍男子藏身於俱樂部圍欄旁的樹林中。該男子在被追捕後被捕，後來被判犯有謀殺未遂罪，並被判處終身監禁。

歷任總統都曾將位於馬里蘭州的大衛營作為週末度假地點和總統會議舉辦地。但特朗普在那裏停留的時間較少，他通常選擇使用自己的房產，包括位於佛羅里達州、新澤西州和維珍尼亞州的高爾夫俱樂部。