特朗普政府擬提高外國學生留美工作門檻　收取7萬美元申請費

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）持續收緊移民政策，據10月7日在網上發布的政府通知，美國國土安全部（DHS）建議訂立新規，向申請透過「選擇性實習訓練」（Optional Practical Training，OPT）在美工作的學生收取70,000美元費用。



2026年9月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮發表講話。（Reuters）

目前申請費約500美元

根據該提案，持有F-1簽證的國際學生，在申請為期12個月的常規OPT時，學校需為學生繳納70,000美元費用（校方獲准可向學生或僱主轉嫁成本），之後每次續期須支付3萬美元。

OPT容許國際學生畢業後留美從事與專業相關的工作一年， 主修科學、科技、工程及數學（STEM）的學生更可額外延長2年。該計劃是吸引外國學生入學的重要因素之一，且被視為可助學生過渡到其他移民身份（例如H-1B簽證）的橋樑，以便他們繼續在美國工作。

目前，OPT的申請費用約500美元，一般由國際學生自行支付。

國際教育協會（Institute of International Education，IIE）的數據顯示，在2024/25學年，超過294,250名國際生參加了OPT計劃，約佔美國所有國際生的四分之一。

美國國土安全部的標誌。（Photo by Chip Somodevilla/Getty Images）

國土安全部表示，新規定旨在「打擊欺詐、加強移民制度的完整性，並保護美國工人」。

這項提案在經過30天的公眾諮詢後才會敲定，有分析認為或遭受法律挑戰。國土安全部表示，新規將在最終敲定後等待60天再實施，以便學校、學生和僱主有時間做好準備。