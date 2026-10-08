特朗普：倘不獲頒和平獎　諾貝爾委員會將嚴重蒙羞

今屆諾貝爾和平獎將於10月9日公布得獎者，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月7日重申，自己理應獲頒諾貝爾和平獎，否則諾貝爾委員會將嚴重蒙羞。不過，他坦承自己獲獎的機會不大，指諾貝爾委員會向來不會頒獎給他這類人。



2026年10月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室向記者發表講話。 （Reuters）

特朗普7日表示，自重返白宮以來，其總統任內解決了8場戰事，全都是重大的戰事，且還有一場即將迎來解決，相信沒有任何一位總統比得上。他認為，已到了自己應該獲獎的時候，「我不是吹噓，我只是在陳述事實。」

對於今屆的得獎結果，特朗普稱不知道諾貝爾委員會有什麼決定，「他們素來不把獎頒給像我這樣的人。但無論我能否獲獎，我所做的貢獻都已遠遠夠多。」他直言，如果自己未能獲獎，諾貝爾委員會將會嚴重蒙羞。

圖為2026年1月15日，特朗普在白宮接過委內瑞拉反對派領袖馬查多擁有的諾貝爾和平獎。（Reuters）

特朗普又重提今年1月與委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）的會面，獲對方送贈2025年獲頒的諾貝爾和平獎獎章。特朗普稱，為這次間接獲獎感到榮幸，又指馬查多讚揚「歷史上沒有人比特朗普更配得上這個獎。」

路透社報道，柬埔寨、以色列、巴基斯坦的領袖均表示，已提名特朗普獲得諾貝爾和平獎，但相關說法無法核實。