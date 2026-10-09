岩屋毅訪華後發聲：日本就是一個中等強國　沒必要裝成大國

日本前外相岩屋毅在訪問中國後，於10月1日通過電子郵件接受路透社採訪。



日本政府一直將中國定位為「重要鄰國」，並維持「在各個層級開展溝通」的方針。但現實情況是，自日本首相高市早苗發表涉台言論後，兩國之間的對話一直較為有限。

岩屋指出：「日本方面的主動接觸並不充分。」

他說：「既然造成問題的原因出在我們這一邊，那麼我們就應該更加積極地採取行動。我希望日本政府作出進一步努力。」

2026年9月28日，日本前外相、日本國際貿易促進協會會長岩屋毅到訪北京，與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。（中國外交部圖片）

對於高市提出的「讓日本外交在世界舞台中央絢麗綻放」這一外交理念，岩屋表示：「日本沒必要裝成大國。我國就是一個中等強國。」

他強調：「日本外交的要義，是以日美同盟為軸心，同時與中國構建穩定關係。這也是周邊國家所希望看到的。」

岩屋還表示，日本發揮「樞紐」或「連接點」的作用非常重要。

他說：「花並不需要刻意去『絢麗綻放』。正因為它以自然的狀態、按照自身本來的樣子開放，所以才美麗。」

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