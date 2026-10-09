日媒：岩屋毅訪華晤王毅期間　再被要求高市早苗撤回涉台言論

中國外交部長王毅據報在上月會見到訪的日本前外相岩屋毅時，再要求日本首相高市早苗撤回涉台言論。



日本共同社周四（10月8日）引述多名日中關係消息人士透露，王毅9月28日在北京與岩屋毅會談時，傳達了中方堅持要求高市早苗撤回去年11月在國會答辯作出的「台灣有事言論」。

中國外交部在官網發布的會談新聞稿未提及撤回涉台言論，而是提出要糾正涉台言行。

2026年9月28日，日本前外相、日本國際貿易促進協會會長岩屋毅到訪北京，與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。（中國外交部圖片）

共同社報道稱，由於中方新聞稿中未出現「撤回」一詞，日本國內有部分人士一度認為中方態度可能有所軟化。但據日中關係消息人士稱，王毅在與岩屋會談時明確表示，需要「撤回或者更正」涉台言論。

一名日本政府相關人士指出：「中方對高市政權採取的強硬態度基本上沒有改變。」

高市早苗去年11月的涉台言論，令日中兩國關係陷入低谷，官方乃至民間的互動交流近乎停擺。中方明確表示，高市早苗必須撤回相關涉台言論，否則中日關係將不會好轉。

今年2月，高市早苗在國會發表施政演說時，表明將致力推動與中國的戰略互惠關係，並要冷靜應對兩國持續懸而未決的問題。中國外交部回應時稱，日本若想發展中日戰略互惠關係，應撤回高市早苗涉台言論。

近期，日本國會議員和民間經濟團體積極推動訪華行程，希望藉此改善兩國關係，但迄今收效不大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

