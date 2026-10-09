美軍首直播槍決｜罕以行刑隊處決　疑為轉移女死囚奇蹟甦醒視線？

美國德州胡德堡（Fort Hood）美軍基地2009年槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）被總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）批准處決後，美國防部五角大樓10月8日表示，哈桑在12月3日的處決過程將會向公眾直播。這將是美國當代史上首次進行類似直播，為何當局會作出如此的罕見決定？



直播槍決還有「轉彎餘地」？

美國陸軍規定允許至少兩家媒體在場見證死刑執行，但美國從未對合法的死刑執行進行現場直播。美國上一次公開處決是在1936年。而根據相關規定，陸軍部長負責決定執行死刑的時間、地點和方式；執行日期須在總統批准判決後的60天至150天之間。就本案而言，哈桑的死刑將在特朗普（Donald Trump）批准後的第63天執行。

相關規定也指出，將向相關官員提交「所有合法且可行」的死刑執行方式供其考慮。死刑執行仍有延後的可能，因為如果哈桑向聯邦法院提起人身保護令（habeas corpus）上訴，他便能延緩執行程序。

非營利組織「死刑資訊中心」（Death Penalty Information Center）行政總裁馬赫（Robin Maher）稱：「總統批准哈桑的死刑判決，這意味着他距離被處決又近了一步，但這並不意味着死刑即將執行。」這是有先例可循的，如格雷（Ronald Gray）曾在上世紀80年代在布拉格堡（Fort Bragg）附近犯下多宗強姦和謀殺罪行；時任總統小布殊（George W. Bush）早在2008年就批准了對他的死刑判決，但他至今仍處於等待執行死刑的狀態。

2007年12月4日，美國田納西州，死囚派克（Christa Pike）進入諾克斯維爾的諾克斯縣刑事法院。（Reuters）

為何選在此時首次直播槍決？

目前，尚不清楚五角大廈為何選擇在此時推進此事，也不清楚為何專門選定行刑隊作為處決方式。但有美國死刑問題專家萊恩（Corinna Lain）推測，這可能與田納西州女死囚派克（Christa Pike）在接受兩劑毒針注射後仍然倖存一事有關。因此事在過去一周佔據了新聞頭條，並重新引發了針對死刑的爭議。

萊恩解釋：「多年來，各州一直在做出徒勞無功的努力。它們投入了數百萬美元，結果執行死刑時卻頻頻出錯。因此，眼下正是各州認真反思的時刻：我們究竟在做什麼？怎樣做才最符合死刑制度的本意？至於答案是否為行刑隊，那是另一個層面的問題了。」

美國上一次以行刑隊方式執行軍事處決是在1945年1月。(wiki)

最後一次行刑隊處決是何時？

美國上一次以行刑隊方式執行軍事處決是在1945年1月。當時，年輕的美國陸軍逃兵斯洛維克（Eddie Slovik）於第二次世界大戰最後數月遭槍決。

所謂的行刑隊方式處決，這不是一般由單一法警在背後開槍的普通槍斃，而是軍隊特有的傳統處決儀式。通常會由數名步槍兵排成一列，在口令指揮下同時對罪犯開槍。

當時，斯洛維克受刑的方式頗為罕見；自南北戰爭以來，他是唯一因該罪名被處決的美國士兵。根據「死刑資訊中心」（Death Penalty Information Center）統計，在二戰期間已知的美國軍事死刑案例中，絞刑是主要採用的執行方式。

此後，美軍僅執行過一次死刑：1961年，二等兵貝內特（John Bennett）因1955年強姦並企圖謀殺一名奧地利女孩而被處以絞刑。

研究死刑執行方式長達36年的福特漢姆大學法學院教授丹諾（Deborah Denno）說：「一方面，這是我們最早的死刑執行方式之一；另一方面，它一直備受爭議，因為人們往往將其與極度野蠻的行為以及……『狂野西部』（Wild West）聯繫起來。」