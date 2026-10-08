美國女死囚打毒針腦死後奇蹟甦醒　法官判州政府保留所有死刑證據

美國田納西州（Tennessee）一名女死囚派克（Christa Pike）9月30日被執行死刑，惟她在接受兩劑毒針注射後仍然倖存。派克的律師10月7日表示，雖然派克前一天晚上看起來已經腦死，將被撤掉維生系統，但她其後卻奇蹟地甦醒。與此同時，派克得了肺炎，一隻手臂裏有血栓，現在還不能吞嚥，所以暫時吃不下東西。法院命令州政府保存派克執行死刑的所有相關證據，包括注射兩劑毒針中使用的針筒和其他工具。



據路透社報道，50歲的派克一周前在里弗本德最高安全級別監獄被注射兩劑具腐蝕性的戊巴比妥（pentobarbital），但未能致命。之後，她被送往納什維爾（Nashville）的一間醫院，當時她已失去意識，病情危殆，兩隻手臂也受了重傷。

派克的代表律師出席聆訊後見記者：

派克的律師表示，截至6日，她已恢復意識並能說話，但仍被銬在病床上。律師們強調：「派克醒來後的第一句話是：我在哪裡？你是誰？她對一切都感到憤怒和困惑，她非常清楚州政府曾試圖處決她。」

律師補充：「派克現時無法移動「極度腫脹」的雙手和手臂，目前還不清楚她是否能恢復失去的行動能力。」

律師指，這宗死刑執行失敗是田納西州今年發生的第二宗同類事件，構成酷刑（torture），違反了美國憲法禁止殘酷或非常規懲罰的條款。

派克因在1995年參與折磨並殺害其19歲的同學斯萊默（Colleen Slemmer）而被判處死刑。她的律師稱，派克是美國已知首例在「死刑執行失敗」後倖存的人。

1995年，美國一名女子派克（Christa Pike，不在圖中）因參與折磨並殺害其19歲的同學斯萊默（Colleen Slemmer）而被判處死刑。（網絡圖片）

律師請求戴維森縣（Davidson County）法官邁爾斯（I'Ashea Myles）下令田納西州官員保存所有與死刑執行失敗相關的證據，包括針筒、藥品包裝和批號、導管、靜脈輸液管和擔架索帶。

在7日的聆訊結束時，邁爾斯法官基本上同意了派克律師的請求。她表示，這場始於今年1月、旨在阻止原定死刑執行的訴訟非同尋常，因為沒有人預料到派克會活下來。

邁爾斯法官坦承：「至少可以說，這宗案件非常特殊。」

邁爾斯法官命令州政府保存有關死刑執行未遂的內部通訊紀錄，包括事件報告、證人證詞和加密資訊。

據報道，田納西州和其他美國州份長期以來一直難以獲得執行死刑所需的藥物。由於歐洲禁止向銷售用於酷刑或死刑產品的公司出口，這些藥物無法從大型製藥公司取得。

與其他州份一樣，田納西州轉向一些規模較小、監管寬鬆的配藥藥房買藥，由這些藥房小批量生產執行死刑所需的藥物，並承諾不對外公布藥房的資訊。

田納西州州李爾（Bill Lee）拒絕了派克將刑期減為終身監禁的請求，他稱這次死刑執行失敗是一場悲劇。他已暫緩執行今年餘下的死刑，並承諾對此事展開調查。

派克的律師曾尋求用其他方法執行死刑，稱他們的警告被忽視，他們曾指出派克的血管細小以及相關的健康問題會增加注射失敗的風險。