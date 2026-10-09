英國美軍情報基地遭擅闖　兩拉脫維亞男被捕

英國反恐警察10月8日表示，兩名拉脫維亞籍男子闖入英格蘭東部一個美軍人員使用的英國皇家空軍基地被捕，警方暫無證據顯示事件與上月針對另一基地、疑與伊朗有關的圖謀有關連。



據路透社周四（8日）報道，國防部警隊巡邏時在莫爾斯沃思基地（RAF Molesworth）發現棄置車輛，其後查出圍欄有破口，隨後拉響警報並逮捕兩名分別為32歲及36歲的男子；二人最初涉擅闖禁地及刑事毀壞被拘，其後改以《2023年國家安全法》下「為不利英國的目的進入禁地」罪再次拘捕。拆除炸彈人員檢查棄置車輛後無發現，警方正搜查彼得堡（Peterborough，又稱彼得伯勒）附近兩個地址，二人為英國居民。

圖為2026年10月8日，英國莫爾斯沃思皇家空軍基地（RAF Molesworth）外貌。（Reuters）

莫爾斯沃思基地供美軍使用，設有情報分析及指揮部門，亦是北約情報中心所在，但不作飛行任務。上月多人因涉嫌圖謀襲擊曾被用作美軍對伊朗發動襲擊的費爾福德基地（RAF Fairford）被捕，英國政府指圖謀與伊朗有關，伊方否認；美軍本周一（5日）亦因伊朗威脅，撤走駐該基地的轟炸機。

國防大臣施卓添（Wes Streeting，又譯斯特里廷）表示，當局對軍事基地潛在威脅保持高度警戒，與警方緊密合作保障安全；美國空軍發言人則感謝當地執法部門迅速應對。