英國女拍片稱「我沒有任何朋友」爆紅　專家揭現代年輕人孤獨原因

「我沒有任何朋友」如今竟成為社交媒體上的熱門話題。22歲的英國女子Tess Lavanda近日在YouTube發布一支名為《I don't have any friends》的視頻，短短一個月便獲得超過50萬次觀看。她在Instagram分享的「22歲卻獨自一人」、「獨居倫敦」及「一個人度過夏天也沒關係」等內容，也紛紛獲得數千次觀看及大量留言。



不少年輕人留言分享自己的孤獨經歷，讓「沒有朋友」逐漸從個人難題，變成社交媒體上的一種共同話題。Lavanda表示，許多人之所以對她的視頻產生共鳴，是因為終於有人願意公開談論這個話題。

「孤獨網紅」稱自己沒有任何朋友 引大量年輕人共鳴：

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沒有人敢說出來，因為社會上存在一種文化，讓人覺得一個人很丟臉、很不對。

如今，只要搜索「solomaxxing」、「loneliness influencer」或「no friends aesthetic」等關鍵詞，就能看到大量年輕人分享沒有朋友、獨自生活以及孤獨感相關的內容。Lavanda坦言，自己一直不太擅長交朋友，但真正嚴重感受到缺乏真誠友誼，是在新冠疫情期間。

「我沒有人可以傾訴，後來陷入了一個非常黑暗的狀態。」

有一次，她準備獨自出門時感到非常害怕，於是打開相機對著自己說話。本來只是為了鼓勵自己，並沒有打算上傳網絡，但後來她改變主意：「我想，也許這個視頻能幫助某個人，所以我就發了。」

沒想到，她原本以為會遭到批評甚至欺凌，卻收到大量正面回應：

很多人分享自己的故事，我才發現，原來這麼多人都有完全相同的感受。

根據英國公共政策研究所（Institute for Public Policy Research，IPPR）近期公布的研究，英格蘭沒有親密朋友的年輕人數，自2014年以來增加約5倍，目前約每20名年輕人中就有1人表示自己沒有親密朋友。

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與此同時，愈來愈多年輕人也表示，對自己現有的朋友圈並不滿意。

Lavanda認為，現代年輕人似乎愈來愈缺乏主動走出去認識新朋友的動力：「當你真的出門時，大家又都在看手機，所以更難主動接近別人。」

專家：不是單純「年輕人不愛社交」

英國兒童及青少年孤獨感研究專家Pamela Qualter認為，年輕人朋友減少並沒有簡單答案。她指出，社會如今已經逐漸減少了讓年輕人練習基本社交能力的場所，例如與陌生人打招呼、和偶然遇到的人進行簡單交流。

我們真的缺少那些每天和偶然遇見的人進行簡單交談的機會。

隨著愈來愈多人居家辦公，加上生活成本上漲、可自由支配收入減少，年輕人能夠免費或低成本聚會的場所也愈來愈少。Qualter認為，這些看似微不足道的「弱連接」（weak ties），其實是建立友誼的重要基礎。日常與同學、鄰居、同事或熟人進行簡單交流，可以幫助人們培養社交能力，之後才更容易發展成真正親密的友誼。

經濟壓力也可能影響交友

英國雅息特大學（University of Exeter）社會及組織心理學教授Manuela Barreto則表示，過去人們較常從心理健康、自尊等個人因素解釋孤獨問題，但近年來研究開始更加關注結構性因素。

她指出，對年輕人而言，如今找工作、買第一套房等人生重要階段都變得更加困難。

雖然目前沒有足夠數據能夠直接證明經濟壓力導致年輕人失去朋友，但這種不確定性可能增加焦慮，讓人更難產生「自己能夠成為一個好朋友、也值得擁有好朋友」的信心。

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年輕人真的比過去更孤獨嗎？經濟問題同樣是一大障礙

不過，Qualter也提醒，現有證據並不足以證明年輕人整體上真的比過去更加孤獨。英國14至24歲年輕人長期以來都是報告孤獨感最高的年齡群體。她認為，另一個可能性是，年輕人對「友誼」的期待正在改變。

也許我們的友誼觀正在改變，也許那些親密朋友較少的人，其實對這樣的狀態感到滿意。

換句話說，「朋友少」並不一定等於「不快樂」，兩者不能直接畫上等號；有朋友，卻未必是「好朋友」。

另一方面，部分年輕人面對的問題並非完全沒有朋友，而是對現有友誼質量感到不滿。Youth Focus North East培訓及發展負責人Jodie-Leigh Foster表示，如今不少年輕人的友誼主要發生在社交媒體和群聊中，但這些關係有時也很容易演變成欺凌或網絡騷擾：「這會導致他們逐漸變得孤立和退縮。」

一些年輕人表示，他們甚至負擔不起交通費用，無法在放學後前往其他地方與朋友見面；也有人在疫情後更加難以適應擁擠的公共場所，焦慮感進一步影響社交。

Foster表示，外界經常認為「年輕就是無憂無慮，全世界都在你眼前」，但對部分年輕人而言，現實恰恰相反。

對於一些年輕人來說，這其實非常令人不知所措，也讓人感到害怕。現在當一個年輕人，並不是一件容易的事。

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