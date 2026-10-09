英國：駐耶路撒冷領事館改為使團駐地　總領事等20名外交官撤離

以色列外長薩爾（Gideon Saar）表示，英國駐耶路撒冷領事館將停止運作，包括總領事在內的20名英國外交官將結束任期並離開以色列；英國則稱領事館將更名為「英國駐耶路撒冷使團」（UK Mission），繼續以較小的規模運作。



據法媒報道，薩爾10月8日（周四）在網上發文表示，過去一周，以方與英國政府展開對話，旨在防止領事館關閉導致雙邊關係進一步惡化，雙方於7日（周三）晚上達成共識。領事館建築歸英國政府所有，以方同意英方在建築內設立工作組，但僅限七名外交官，活動範圍「十分有限」。

以色列外長薩爾發文談到對英國的反制：

薩爾指，雙方同意繼續保持政府間對話，各自提出關切議題。他也稱，根據雙方達成的諒解，英國不會因以色列上述行動而對以色列採取進一步措施。

薩爾談到，他9月8日宣布的四項反制措施均已落實。除英國駐耶路撒冷領事館關閉之外，其他措施包括將英國代表逐出「國際加沙支持中心」；停止英國在約旦河西岸訓練巴勒斯坦民族權力機構安全部隊的活動；禁止12名英國官員入境以色列。

英國外長文立彬（Ed Miliband）同日表示，英國不承認以色列有權關閉領事館，而英國與以色列政府進行討論後，英國在耶路撒冷擁有近200年歷史的領事館將更名為「英國駐耶路撒冷使團」，以獨立運作的方式繼續提供重要服務。

2026年7月20日，英國倫敦唐寧街，記者向新任外交大文立彬（Ed Miliband）提問。（Reuters）

《以色列時報》稱，據目擊者描述，英國駐耶路撒冷領事館工作人員8日拆除領事館門牌，但英國國旗仍在建築上方飄揚。

此前，由於以色列定居者在被佔領的西岸地區對巴勒斯坦人實施暴力，倫敦牽頭的西方國家對以色列實施制裁，以色列9月下令關閉英國駐耶路撒冷領事館，並發出30天最後通牒，而最後通牒於星期四到期。

英國宣布的制裁措施以及以色列下令關閉領事館，標誌着過去三年持續惡化的英以關係跌至新低。英國曾多次批評以色列在加沙戰爭中的行動，以及以色列定居者在西岸對巴勒斯坦人的襲擊。