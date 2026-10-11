沙特領導聯軍斥機場襲擊事件為戰爭罪 稱在利雅得郊外攔截一導彈
撰文：張涵語
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沙特阿拉伯民航局10月11日表示，本週第三宗針對首都利雅得國際機場的襲擊造成至少12人死亡，309人受傷。由沙特領導的聯軍已將哈立德國王國際機場遇襲事件定性為「戰爭罪行」，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）亦譴責這次襲擊。
沙特聯軍亦表示，一枚彈道導彈在機場襲擊事件後，於利雅得郊外的阿爾卡吉地區被摧毀或攔截。
綜合外媒報道，胡塞武裝發言人薩里（Yahya Saree）警告沙特石油設施的專家、工程師和其他工作人員，不要繼續留在該組織認定為「目標」的地點。他表示，這項警告不僅適用於先前已被胡塞武裝攻擊的設施，也適用於未來可能成為攻擊目標的其他石油設施。
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則「強烈譴責」對哈立德國王國際機場的攻擊。他在X平台上發文稱，胡塞武裝的襲擊「公然漠視無辜平民的生命」，並要求該組織「立即停止襲擊」。此次攻擊目前造成至少12人死亡，其中包括一名美國公民。
美國駐沙特大使館敦促在沙特的美國公民保持警惕，表示他們應該注意可能出現的航班取消、空域關閉和旅行中斷的情況。
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