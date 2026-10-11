沙特首都機場遇襲至少12死309傷 特朗普稱或加入打擊胡塞武裝
撰文：王海
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沙特阿拉伯民航局10月11日表示，本週第三宗針對首都利雅德國際機場的襲擊造成至少12人死亡，309人受傷。伊朗支持的胡塞武裝（Houthis）已承認責任。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，正評估美國是否應該加入沙特阿拉伯，支持打擊胡塞武裝的軍事行動。
路透社引述沙特民航局報道，罹難者包括四名沙特阿拉伯公民、兩名孟加拉公民，以及分別來自美國、約旦、巴勒斯坦、敘利亞、蘇丹和埃及的各一名公民。最新統計顯示，另有309人受傷。
沙特民航局就利雅德國際機場遇襲發聲明：
知情人士透露，醫院擠滿了救護車和直升機送來的傷員，其中一些傷勢危急。
據報道，10日發生的襲擊毫無預警，沙特阿拉伯的預警系統也未發出任何警報。本週較早時候，哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）遭遇兩宗襲擊，造成四人死亡，並嚴重損毀了一架停在停機坪上的沙特阿拉伯商用客機。
報道指，一周內三度遇襲暴露了沙特阿拉伯自衛能力的脆弱。沙特正對胡塞武裝發動空襲，以支持也門政府向背後有伊朗支持的胡塞武裝發動地面進攻。
沙特民航局表示，10日的所有飛往利雅得的航班均已改道，這座服務約800萬人口城市的機場也暫時中止營運。
在襲擊發生後，胡塞武裝媒體辦公室在網上發文稱，該組織已「關閉利雅德國際機場」。胡塞武裝早前表示，航空公司應避開沙特阿拉伯領空，並在沙特支持的也門政府於5日（上周一）對該組織發動攻勢後，宣布沙特阿拉伯領空為軍事行動區。
特朗普同日在白宮外接受記者採訪時，被問到華盛頓是否計劃加入沙特阿拉伯對胡塞武裝的打擊行動。
特朗普稱或加入沙特打擊胡塞武裝：
特朗普稱知悉10日發生的襲擊行動，並表示：「我們可能會。我們會考慮。我們剛剛得知最近發生的襲擊事件，所以我們會盡快做出決定。我們會迅速採取行動。」
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