沙特利雅得機場遇襲　魯比奧：1美國公民喪生　華府譴責襲擊

沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）國際機場一週內三度遇襲，最新一宗發生在10月10日，沙特當局指事件造成至少12死超過300傷。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日證實，一名美國公民喪生，華府亦譴責襲擊。



路透社報道，魯比奧在社交平台X發文，形容這些襲擊無視無辜平民性命，因此提出譴責，同時強調應停止襲擊。他亦重申美國會與沙特及當地民眾並肩，亦向遇難者及家屬表達慰問。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在白宮外接受記者採訪，被問到華盛頓是否計劃加入沙特阿拉伯對胡塞武裝的打擊行動時，稱可能會及考慮，並指華府剛剛得知最近發生的襲擊事件，所以會盡快做出決定及迅速採取行動。

特朗普其後表示，沙特遇襲是一件可怕的事情。

沙特民航局就利雅得國際機場遇襲發聲明：