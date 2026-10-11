沙特阿拉伯利雅得機場遇襲12死309傷　中使館：未有中國公民傷亡

沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）10月10日遇襲，當地民航局表示，事件中一共造成12人死亡、309人受傷。中國駐沙特大使館11日指，目前尚無中國公民傷亡報告，並呼籲公民注意安全。



新華社報道，中國駐沙特大使館稱，哈立德國王國際機場仍暫停運營，全國多地機場出現大面積異常。使館提醒在當地的中資機構和中國公民牢固樹立風險防範意識，減少非必要外出，保持冷靜，確保人身安全。有計劃乘飛機出行的旅客應與有關航空公司保持密切聯繫，以免影響行程。

沙特阿拉伯首都利雅得哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport ）接連遭也門胡塞武裝（Houthis）襲擊，圖為2026年10月8日的一次襲擊中，機場冒出濃煙和火焰。（Reuters）

使館亦向計劃於沙特轉機的中國公民呼籲，慎重考慮當前沙特航空狀況。民眾亦須嚴格遵守當地法律法規，切勿拍攝、發布或傳播任何與沙特政府機關和軍事單位、外國使領館、軍事活動或遭受襲擊等相關的照片和片段。

路透社同日引述沙特民航局報道，哈立德國王國際機場在最新一次襲擊的罹難者包括四名沙特阿拉伯公民、兩名孟加拉公民，以及分別來自美國、約旦、巴勒斯坦、敘利亞、蘇丹和埃及的各一名公民，另有309人受傷。

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）證實一名美國公民於今次襲擊遇難身亡，並就事件提出譴責。