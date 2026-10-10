特朗普白宮外被問沙特機場遇襲　聳肩搖頭疑似聽不懂｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月9日在白宮外舉行的簡短記者問答活動中，似乎沒有聽懂一名記者的問題，便僅以聳肩動作示意，未予以答覆，相關影片正在網絡上廣泛流傳。



綜合美媒報道和流傳影片，當時一名中東記者就胡塞武裝襲擊沙特機場一事提問，但特朗普起初疑未聽清或未理解問題，聳肩搖頭後轉向其他記者。

隨後，特朗普又再次聆聽相關記者對該議題提問，他理解問題後回應稱襲擊行為「不太好」（Not good）。

泰臣現身支持

特朗普這次接受記者採訪以臨時現場問答為主，當時美國前拳王泰臣（Mike Tyson）亦陪伴在側。

當記者詢問共和黨在中選舉期的勝算時，泰臣向傳媒回答稱「我覺得特朗普會贏」（I think Donald Trump will win.） 。他並與特朗普一起現身於當天的紐約州錫拉丘茲市（Syracuse）拉票活動。