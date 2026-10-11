沙特利雅得機場再遇襲　中國公民憶述：突聽到巨響　婦孺嚇哭了

沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）10月10日再遭襲擊，造成12死309傷。也門胡塞武裝（Houthis）承認責任，而根據飛機追蹤網站flightradar24的數據顯示，所有前往利雅得的航班已經取消或改道。有當地中國公民目擊遇襲一刻，並稱原定乘坐的航班多次改期。



據湖北《極目新聞》報道，一名外派沙特的中企員工李先生表示，自己於9日晚前往哈立德國王國際機場，原定乘坐10日凌晨2點10分起飛的航班前往曼谷。

他指搭乘的航班受到較早時爆炸事件等因素影響而一直延誤：「凌晨2點10分改到5點35分，接着改到早上7點05分，一路延誤。好不容易登機了，坐了半小時又接到通知下飛機，回到機場大廳繼續等待。」

在沙特工作的中國公民李先生表示，原定10日由利雅得前往曼谷，但航班一直改期，本來已登機卻要返回候機室等待，期間聽到隔壁第三客運大樓傳來一聲巨響，有婦女和兒童因此受驚哭泣。（《極目新聞》截圖）

李先生提到，到了10日下午3點左右，他當時在機場第二客運大樓等待時，突然聽到隔壁第三客運大樓傳來一聲巨響，有女性和孩子因此被嚇哭。而現場所有人則安全疏散到附近酒店的大堂。

他表示目前機場已經無航班起降，並接到通知，航班改為11日凌晨2點半起飛，但他覺得按時起飛的可能性不大，自己亦已從機場附近撤往利雅得市中心。

李先生表示，原定10日由利雅得前往曼谷的航班改為11日凌晨2點半起飛，但他覺得航班不太可能如期起飛。（《極目新聞》截圖）

報道引述另一名中國旅客指，10日當天他準備從利雅得飛杜拜，人已經登機，航班突然取消，因此只能下機。

中國駐沙特大使館稱，目前未接獲有中國公民傷亡報告，而哈立德國王國際機場仍暫停運營，全國多地機場出現大面積異常。使館呼籲有計劃乘飛機出行的旅客應與有關航空公司保持密切聯繫，以免影響行程，同時提醒在當地的中資機構和中國公民牢固樹立風險防範意識，減少非必要外出，保持冷靜，確保人身安全。