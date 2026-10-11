沙特豪華防空系統攔不住廉價導彈　撕開長期被忽視的現代防空真相

10月10日下午，也門胡塞武裝襲擊沙特首都利雅得（Riyadh）哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport），沙特民航部門10月11日凌晨確認，襲擊造成12人死亡、309人受傷。死傷者包括沙特、孟加拉、美國、埃及、約旦、敘利亞、巴勒斯坦、蘇丹等多國公民，暫無中國公民傷亡報告。哈立德國王國際機場是沙特首都利雅得核心空港，大量國際航班在此中轉，人員流動性極強。



該機場這一週以來連續遭受打擊。早在10月5日，胡塞武裝（Houthis）就宣稱使用彈道導彈、巡航導彈和無人機，對沙特境內多個目標實施了三輪打擊，第一輪就是衝着利雅得哈立德國王國際機場去的。胡塞武裝的理由很簡單：沙特在過去24小時內對也門發動了60次空襲，這是「對等回應」。說白了，你炸我的薩那（Sanaa）機場，我就炸你的利雅得機場。過去一週，利雅得、亞丁（Aden）、薩那、荷台達（Hodeidah）——四個機場輪番挨炸。

2026年10月10日，沙特阿拉伯首都利雅得，一輛救護車停在哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）外。此前，該機場遭到襲擊，多人受傷，導致機場暫停營運。（Reuters）

需要看清三個背景：第一，胡塞武裝正在贏得戰略主動權。自7月宣佈對沙特實施海上封鎖以來，胡塞武裝接連攻佔了也門西海岸、穆哈（Mocha，又稱摩卡）港、曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）周邊的關鍵島嶼，9月更快速奪取了紅海沿岸全線。荷台達、薩那等地的控制權鞏固後，胡塞武裝第一次擁有了從也門縱深直接打擊沙特首都的能力。

第二，這是胡塞武裝對沙特空襲也門的直接報復。胡塞方面明確表示，行動是為了回應沙特在也門首都薩那的軍事行動以及連日來對也門多地的數百次空襲。第三，很明顯，利雅得的防空並非鐵板一塊。有報道指出，沙特的攔截導彈庫存正在急劇消耗。這是非常危險的。

這不是一次普通的邊境襲擾。作為中東地區軍費投入常年位居全球前列的國家，沙特過去數十年累計投入超過千億美元構建起一套由「愛國者」PAC-3、「薩德」反導系統、E-3望樓預警機組成的多層豪華防空體系，紙面攔截能力足以對標全球一流水平。但在胡塞武裝這一輪集中打擊面前，這套重金打造的防禦網絡卻沒能完成全部攔截任務，甚至讓導彈直接落到了首都核心航空樞紐的停機坪上。這對於很多國家來說都是一個警示。

圖為愛國者導彈防禦系統。（Reuters）

這場對抗的失衡程度遠超外界想像。綜合報道，胡塞武裝本次投入的打擊彈藥，大量來自低成本改裝型號：將蘇制R-27空空導彈改造為地面發射的對地打擊彈，單枚改裝成本僅約2萬美元；搭配的自殺式無人機單價甚至不到1萬美元，即便加上少數中短程彈道導彈，整波次齊射的總投入也遠低於沙特發射的攔截彈成本。

而沙特用來攔截目標的「愛國者」PAC-3 MSE攔截彈，單枚採購成本就高達200萬至400萬美元。過去一個多月裏沙特已經消耗了近2400枚該型攔截彈，佔總庫存的86%，僅彈藥成本就高達90到120億美元。用數百萬美元的高端攔截彈去攔截一兩萬美元的改裝彈藥，這種完全不對等的消耗戰，從經濟層面就已經註定難以長期持續。

圖為2026年10月5日，支持沙特的也門政府武裝人員開火攻擊針對伊朗支持的胡塞武裝。(Reuters)

更關鍵的突破來自戰術邏輯的錯位。沙特的豪華防空體系從設計之初，是為了應對正規空軍的戰機編隊、傳統雷達制導的彈道導彈與巡航導彈，整套預警、跟蹤、攔截流程高度依賴雷達信號探測。但胡塞武裝的打擊體系完全跳出了這套預設對抗框架：改裝後的R-27導彈全程不對外輻射任何雷達信號，僅依靠被動紅外光電系統完成目標鎖定，沙特防空部隊的雷達預警網很難提前捕捉到發射信號與飛行軌跡，等到紅外預警衛星發現來襲熱源時，留給攔截系統的反應窗口已經被壓縮到十幾秒。

再加上胡塞武裝採用「無人機群前置佯攻 + 導彈多方向突防」的飽和戰術，同時從不同高度、不同方向釋放多個目標，直接讓沙特防空系統的火力通道瞬間處於飽和狀態，根本來不及對所有來襲目標完成逐一攔截。

也門胡塞武裝7月13日表示，他們向沙特阿拉伯艾卜哈國際機場（Abha International Airport）發射飛彈和無人機，以回應日前也門薩那國際機場遭到的空襲。圖為6月25日胡塞武裝支持者舉行集會。(Reuters)

深層次的結構性困境，才是沙特攔不住廉價導彈的核心原因。過去很長一段時間，沙特的防空裝備採購高度依賴美國供應，整套系統的核心操作權限、數據鏈密鑰都掌握在美方手中，沙特軍方的實際使用權限受到諸多限制。當美國拒絕直接下場介入也門衝突，甚至不願為沙特補充足夠的攔截彈產能時，沙特即便手裏握着大量先進裝備，也難以獨立完成持續的高強度防空作戰。

此前沙特已經緊急向法國、英國、巴基斯坦和埃及公開求援，試圖從多方渠道補充防空資源，但全球範圍內當前攔截彈產能本就處於供不應求的狀態，沙特早在2024年簽署採購合同的韓國「天弓」防空系統，最快也要到2028年才能完成交付，遠水解不了近渴。

2026年10月5日，巴基斯坦、沙特阿拉伯、土耳其代表在利雅得出席「麥加防務聯盟」（Mecca Defence Alliance）的會議。 （Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

沙特這個防禦結構性困境，很多國家都有。這次利雅得機場遇襲事件，本質上撕開了一個長期被忽視的現代防空真相：單純依靠重金堆砌高端裝備，並不等於能獲得絕對安全的防禦能力。當非國家武裝力量跳出傳統正規空戰的對抗邏輯，用低成本、非對稱的戰術體系發起持續消耗，再豪華的防空系統也會在持續的壓力下暴露出致命短板。

對於沙特而言，當下真正的危機早已不是某一次襲擊的直接損失，而是市場與國際社會開始將「沙特核心基礎設施不再絕對安全」作為一個持續性的風險定價因素，這對沙特作為全球能源出口樞紐的核心地位，將產生遠比幾次爆炸更深遠的影響。