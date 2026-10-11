加沙達成停火協議生效一年　居民：生活根本沒改善　反而更糟糕

美國斡旋促成的加沙地帶停火協議宣布一週年之際，仍住在流離失所者營地的居民說，以色列幾乎每天發動空襲，停火並未帶來承諾中的和平。



法媒報道，以色列已減少襲擊的強度，但仍持續發動空襲，目前控制加沙地帶約70%的區域。停火計劃原本承諾重建這片飽受摧殘的巴勒斯坦領土，但至今仍未落實。

加沙城一名流離失所婦女奧克瓦爾說：「情況沒有任何好轉，一切反而變得更糟。他們在欺騙我們，一切都是謊言。」

她說：「仍有人喪生，仍有人受傷，炮擊也沒有停止。我們甚至無法片刻安寧，因為頭頂的無人機不斷發出嗡嗡聲。」

2026年8月2日，加沙城（Gaza City）遭以色列空襲，地面留下大坑。（Reuters）

在加沙城的街道上，一排排白色帳篷沿着通道搭建。這些通道上的瓦礫已從被毀房屋中清理出來，遠處仍屹立的建築物外牆上，則可見被炸毀的窗戶。

另一名在加沙城流離失所的51歲巴勒斯坦人朱奈德說，他原本希望停火後能夠回家。「我們原以為終於能過上一些好日子，回到自己的家。沒想到，我們仍在難民營內受苦，只能睡在臨時鋪設的墊子上。」

2023年10月7日，哈馬斯對以色列發動前所未有的襲擊，引發這場戰爭。加沙地帶超過200萬居民中，幾乎所有人都至少經歷過一次流離失所。

2026年7月12日，巴勒斯坦人查看加沙城一間金屬鑄造廠遭以色列襲擊的現場。（Reuters）

據聯合國統計，截至今年中期，加沙地帶仍屹立的建築物中，有82%已遭損壞或被摧毀。許多居民至今仍住在帳篷或臨時搭建的住所里，過度擁擠和衛生條件惡劣也導致疾病急增。

沙萬是南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）一家醫院的醫生，他至今仍未看到停火協議在當地真正實施。「停火協議宣布至今已整整一年，但它仍然只是紙上談兵。」

各方去年10月9日簽署達成的加沙第一階段停火協議，並於10月10日正式生效，至今已經一年。該協議的第二階段本應包括從哈馬斯手中實現政治過渡，並任命巴勒斯坦民族權力機構前副部長沙阿特（Ali Shaath，又譯沙斯）擔任新成立的加沙國家行政委員會（NCAG）主席。

2026年8月16日，加沙醫務人員表示，南部汗尤尼斯（Khan Yunis）有帳篷營地遭空襲。（Reuters）

不過，哈馬斯實際上仍掌控當地安全事務，而沙阿特則一直保持低調。

包括摩洛哥在內的五個國家已同意加入國際穩定部隊（ISF），負責為加沙戰後局勢做準備，但部隊至今尚未開始在加沙開展行動。

以色列控制着進入加沙的所有入口，並且仍然只允許少量援助物資進入，使得普通加沙居民難以負擔基本生活用品的價格。

2026年9月4日，巴勒斯坦兒童在加沙城一個收容流離失所者的帳篷營地行走。（Reuters）

47歲的哈穆達原本住在加沙北部的賈巴利亞，後來被迫遷往加沙城。他列舉居民至今仍缺乏的物資，包括飲用水、食物和經濟援助。

他說：「在流離失所者營地內，我們原以為停火一年後，情況會有所改善，日子會好過一些。遺憾的是，情況正逐漸惡化……我們仍然無家可歸，繼續流離失所。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

