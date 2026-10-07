加沙戰爭三周年：互動衛星地圖見證城市逐步夷為平地

2023年10月7日，哈馬斯對以色列發動了大規模恐怖襲擊。隨後，以色列對加沙地帶發起了軍事攻勢。今年適逢加沙戰爭滿三周年，三年以來，中東的政治版圖發生了深刻的變化；2026最新的衛星圖像揭示了加沙地區三年戰爭造成的破壞，以及加沙逾230萬居民持續面臨的人道主義危機。



聯合國衛星中心（United Nations Satellite Centre，UNOSAT）評估顯示，截至今年6月16日，加沙地帶約82%建築在以色列近三年的軍事行動中受損，涉及201,290棟，其中134,422棟全毀，328,627個住宅單位受損。

對照加沙戰前與現今面貌：南部拉法（Rafah）的塔爾蘇丹（Tal as-Sultan）社區幾乎被夷平，原為農地的馬瓦西（al-Mawasi）沿海帶已密佈帳篷；汗尤尼斯（Khan Younis）的印尼Istiqlal清真寺、加沙城港口，以及北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，均只剩瓦礫。

評估把受損建築分為全毀134,422棟、嚴重受損13,848棟、中度受損28,096棟及可能受損24,924棟；與2025年10月11日的評估相比，全毀建築增加9%。分區計，汗尤尼斯省受損建築51,885棟居首，加沙省51,530棟。

紐約時報（The New York Times）1月12日報道，以色列在2025年10月10日停火生效後，於加沙再拆除逾2,500棟建築。該報分析衛星影像發現，加沙城舒加伊亞（Shejaiya）一帶在停火後數月間由成片樓宇變成荒地，部分拆除行動位於以軍撤守的黃線以外。以色列軍方稱，拆除目標為地道與設有詭雷的房屋。

聯合國開發計劃署（United Nations Development Programme，UNDP）估計，加沙瓦礫約6,100萬公噸，此數約為全球過去18年所有戰爭瓦礫總量的20倍。

世界銀行（World Bank）、聯合國與歐洲聯盟4月20日發表的《加沙快速損害與需求評估》估計，未來十年復原與重建需約714億美元（約5,569億港元），371,888個房屋單位被毀或受損，逾五成醫院無法運作，經濟萎縮84%。開發計劃署估算，若通路與燃料俱備，主體瓦礫可望約7年內清除；惟截至7月僅清理近63萬公噸。

戰爭至今逾74,000人死亡、逾175,000人受傷，停火後再有逾1,400人死亡；逾210萬名流離失所者住在帳篷與臨時居所。聯合國9月的報告指，當地適齡勞動人口約九成失業，人均年本地生產總值跌至212美元（約1,654港元）。