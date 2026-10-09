以色列大選前夕爆劫機恐襲案 加沙戰爭3年後更危險？｜去片
10月7日是加沙衝突三周年，以色列會在同月27日舉行大選。在這個敏感時刻，上週一架載有174名以色列乘客的杜拜航空客機，發生企圖劫機恐襲。副機師襲擊機長後，試圖故意使飛機墜毀，幸好機組人員與乘客合力制服他，才避免了悲劇發生。事件餘波沒有隨着客機降落而平息，反而成為以色列大選中意料之外的焦點議題。隨着調查細節曝光，阿曼籍副機師哈馬米（Hamam al-Hammami）似乎有極端意識形態傾向，他犯案的動機據報甚至與加沙有關。
距離大選還有不足三個星期，這場以色列版的十月驚奇，對選情本來就不明朗的以色列總理內塔尼亞胡來說，究竟是福還是禍呢？
杜拜航空恐襲案三大奇跡
事發之後，不少航空業界人士認為，客機被機師劫機及急墜後，仍然能夠安全降落簡直是奇跡，而這個奇跡背後，正是由對的人、在對的地方、做對的事所促成。
客機當天飛行約一小時後，哈馬米以祈禱為理由，趁印度籍機長馬赫查爾（Smit Machchhar）不備，突然襲擊他企圖奪取控制權。馬赫查爾事後回憶，他為了不讓全機人陪葬，即使身受重傷也拼命打開艙門，這就是第一個奇跡。基於安全考量，駕駛艙門通常只能從內部開啟或鎖上，因此機長負傷開門，是後來機上人員重奪客機的關鍵。
同一時間，有乘客剛好在駕駛艙外聽到內部傳出異聲，於是請附近的後備機師一同查看。由於艙門已經解鎖，他們順利打開駕駛艙門，但映入眼簾的竟是血跡斑斑的現場——哈馬米正使用機上應急斧頭，持續襲擊倒地的機長。該名乘客目睹此情景忍不住尖叫，間接向全機發出警告。
不過其他乘客尚未反應過來，客機就已開始劇烈搖晃，先突然向左急轉再向下俯衝，在30秒內急降約1.4萬呎，乘客事後形容，是比平時快十倍的過山車，但實際情況更加嚴峻，在最陡峭的一刻，客機以每秒約166米的速度急墜，若以美國帝國大廈樓層計算，相當於每秒下降約44層樓的高度。
首位趕到駕駛艙協助的乘客哈永事後講述，客機短暫恢復平穩後，他看見機長倒地，哈馬米跪在儀表板前，而後備機師似乎仍然驚魂未定，手握門把發呆。他隨即衝入駕駛艙試圖制服哈馬米，並一度猛拉操縱桿協助客機恢復控制。這是第二個奇跡，乘客的警覺讓眾人及時發現哈馬米劫機圖謀，而在客機急墜期間，竟無人在過程中受傷，使乘客能在哈馬米進一步行動前將其制服；不過有乘客在後續衝突中受傷，導致頭破血流。
此前遭嚇呆的後備機師隨後回過神來，與另一名後備機師接手控制客機，轉為緊急降落於沙特，這是事件中的第三個奇跡。從影片可見，機長馬赫查爾已重傷倒地，事後更透露自己的手臂已無法動彈，若非後備機師，客機最終未必能夠安全降落。
然而，這班短途航班為何會配備後備機師至今仍是個謎。有航空專家分析，其中一種可能性是機組人員已超出法定工作時限，因此需由第二組人員接手飛回杜拜。該航班航程雖然只有3.5小時，但隨着中東地區衝突加劇，當地航空公司多次出現延誤，導致主要機組人員工作超時，因而安排第二組人員隨行後備。
在機長負傷開門、乘客保持警覺及早發現異常，以及機上剛好有後備機師等一連串關鍵舉動與巧合下，這場本會造成重大死傷的悲劇，最終變成無人死亡的奇蹟。
三年兩場不同恐襲 卻同現安全漏洞
事件發生後，內塔尼亞胡自然想將這個「十月驚奇」據為己有。他在大選前早已預告可能會出現針對以色列的攻擊，因此事件在某種程度上預言成真，強化以色列被外部敵人威脅的安全敘事，有助他激勵選民投票。他還積極與機上關鍵乘客會面，並邀請機長日後造訪以色列，企圖將注意力轉移至平民的英勇表現上。
然而，這種奇蹟越罕見，就越突顯事件原本可能造成的巨大災難。以色列反對派炮轟內塔尼亞胡根本是在慶祝失敗，政府在加沙周年與大選敏感時期，只會預警安全危機，卻無法阻止或避免危機發生。
綜合外媒報導，阿曼、阿聯酋與以色列均曾有機會避免事件發生。哈馬米在阿聯酋出生，父親為阿曼人，母親為敘利亞人。消息人士指他曾任職阿曼航空，因涉嫌發表極端言論而被停飛，但此事從未向外界透露。杜拜航空今年2月聘用他時，亦未聯繫阿曼核實其工作經驗。
以色列原本設有簡單的「最後防線」—來自阿曼等未建交國家的機師，被禁止執飛前往以色列的航班。換言之，早在起飛前，以方就應該對杜拜航空提出異議。最誇張的是，哈馬米事實上已多次執飛相關航線，甚至供稱早在7月已計劃行動，但因為其中一個機組人員是他的朋友而暫時擱置劫機。
以色列在2023年已通過法律，要求外國航企在飛往以色列前提交乘客及機組人員名單以防範恐襲。以色列稅務局證實，在客機起飛前已收到名單，但審查問題應由交通部負責；交通部則表示自己無權限或專業知識審查機組人員，因此三年來從未要求前者提供名單，反而指外國航企航班上的以色列人安全，應由情報部門摩薩德（Mossad）負責。各部門互相推卸責任，反映以色列最後防線早已形同虛設。
反對派要求交通部長雷格夫（Miri Regev）辭職，反對派領袖前總理貝內特與前總參謀長艾森科特，更將這次劫機安全漏洞與2023年10月7日哈馬斯突襲相提並論。這種比較並非空穴來風，由於加沙三周年與大選撞期，圍繞突襲的爭議自然成為大選焦點。
以色列媒體《國土報》9月初報導，內塔尼亞胡在突襲前一星期曾收到阿聯酋總統的警告，早已得知哈馬斯策劃重大行動，但他當時沒重視對方警告。以色列總理府對此予以否認，但以媒隨後曝光他秘密訪問阿聯酋，指其要求阿聯酋否認發出警告。以方隨後承認出訪，但否認討論該問題。這種「此地無銀」的表現，反而給予反對派大做文章的機會。
雖然這次劫機事件只有174名以色列人，看似不足以與造成至少800名平民死亡的哈馬斯突襲相比，但以媒提到哈馬米接受盤問時表示，原本計劃將飛機撞向特拉維夫本古里安機場的建築物或客機，若該計劃得逞，造成的傷亡絕對比得上2023年突襲。
恐懼牌不利選情
雖然內塔尼亞胡陣營希望藉劫機事件大打「恐懼牌」，強調他是危險地緣環境下最能保護以色列人的領袖，但此招這次似乎未能對選情造成重大影響。
以色列國會120席中，執政聯盟需至少61席才過半。據《以色列時報》民調顯示，內塔尼亞胡陣營支持度的確有輕微上升，預計將贏得51席，高於反內塔尼亞胡陣營的49席。不過，最新選情變化與劫機關係不大。利庫德集團議席無重大變化，反而是選舉門檻上下徘徊的右翼政黨，偶爾跨過門檻奪得議席，影響兩大陣營的權力平衡，以及不受雙方接納的阿拉伯政黨優勢擴大，蠶食了反內塔尼亞胡陣營議席。無論如何，劫機事件並未改變大選結果，很可能走向沒任何陣營過半的政治僵局。
這種現象其實在意料之中。一方面，「恐懼牌」已非內塔尼亞胡可獨佔的優勢，幾乎所有主要反對派領袖均以此作為競選主軸，不論是反對「兩國方案」或打擊伊朗，基本立場與前者無異，僅強調會「做得更好」。另一方面，恐懼牌對內塔尼亞胡而言其實是一把雙刃劍：他任內主導加沙戰爭、伊朗戰爭，但主要戰爭目標無一達成，哈馬斯未被消滅，伊朗神權政府尚未倒台，核問題更是懸而未決。在國際外交上，他不僅與多個歐洲主要國家鬧翻，作為唯一靠山的美國總統特朗普亦面臨中期選舉變「跛腳鴨」的結果。
當內塔尼亞胡打出恐懼牌時，其實也在提醒大家，不論是3年前的哈馬斯突襲，或是這次杜拜航空恐襲未遂案，都是本可避免且影響深遠的安全失誤。更重要的是，內塔尼亞胡政府不斷高舉安全威脅，卻從未為以色列人帶來真正安心。
機上乘客合力制服副機師後，仍對非以色列籍後備機師戒心重重，甚至降落沙特後亦不信任當地緊急人員，擔心自己被送往「敵對國度」。這種「誰也不能信任」的狀態，正是以色列捲入長期區域衝突與安全政策失敗所釀成的集體創傷。
在加沙戰爭三周年之際，以色列同日再次空襲加沙地帶。內塔尼亞胡無法阻止對以色列人的恐襲，卻又窮兵黷武，持續營造危機環境。在此情況下，以色列人得到的只會是更深的焦慮，而非真正的安全。「恐懼牌」效力遞減，或許意味着以色列人已明白，奇跡不是每一次都會降臨。